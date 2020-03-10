Опустынивание и длинные засухи грозят России из-за глобального потепления

Глобальное потепление придет раньше, чем планировалось

Таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, в то время как ущерб от наводнений скорее спровоцирован не климатом, а неверным подходом к строительству, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

«Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — сказал ученый.

Он уточнил, что в каждом крупном регионе России можно выбрать свой лидирующий экологический процесс, который завязан на климат. Если это север, то это деградация вечной мерзлоты, если Калмыкия, Ставропольский край, то это опустынивание, прогрессирующая засушливость.



«Я бы не сказал, что нам сильно угрожают наводнения. Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», — добавил Кислов.

Источник: РИА Новости