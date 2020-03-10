Гороскоп с 11 марта по 18 марта по знакам зодиака для жителей Бердска

Звезды сулят удачу всем знакам зодиака

Овен

Время начала недели в целом гармоничное и несущее много полезных тенденций. Можно действовать под влиянием настроения, импульса. Возрастёт интерес к новой информации, интеллектуальным занятиям. Но вероятен некоторый спад в материальной сфере. Предложение о партнёрстве может унизить достоинство Овенов — женщин. А что бы сохранить остатки здравого смысла, Овенам рекомендуется избегать резких заявлений, по крайней мере, до конца недели.

Телец



Телец в начале недели будет полон сил и энергии. Середина же недели — практически идеальное время для решительных шагов в любой области. Однако постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. Эстетические преобразования в домашнем пространстве, занятия кулинарией отвлекут влюблённых из Тельцов от бесперспективных мероприятий и интриг соперников и соперниц. В пятницу перед некоторыми из Тельцов откроются перспективы, о которых очень долго мечтали.

Близнецы

Начало недели прекрасно подходит для приобретения любых товаров, предназначенных защищать своих владельцев от солнечных лучей. А в середине недели делайте дорогие покупки, удачно приобретение украшений, драгоценностей, и вещей домашнего обихода. К Близнецам придёт успех через друзей, наладятся контакты с деловыми партнёрами. Но опасайтесь заманчивых предложений, связанных с необходимостью немедленных ваших капиталовложений. Воскресенье отдыху.

Рак

В первой половине недели у Рака вряд ли получится что-либо существенно улучшить в своих делах, хотя можно провести удачные переговоры. Для своего ближайшего окружения и самих себя в это время Раки способны творить чудеса, и сделать мир радостнее и счастливее. И оставьте спешку и порывы, даже в любовных увлечениях, лучше вместе с близкими людьми заняться какими-то практически — полезными делами. Воскресенье может принести встречи с друзьями.

Лев

В начале недели стоит внимательно продумать свои ближайшие планы, выслушав советы друзей-знакомых. В это время Лев может жить активной светской жизнью с очень разнообразным вечерним досугом. Стремитесь больше нового узнать в среду, и тем больше успехов вас ожидает в ближайший четверг. Многие ваши инициативы легко и быстро получат развитие, это хороший задел. На выходных больше внимания уделите своей личной жизни, родителям и детям.

Дева

В карьерном плане начало недели не принесёт Девам ни головокружительных взлётов, ни страшных разочарований. Это время, на протяжении которого вы будете обеспечены как работой, так и отдыхом. Отступление вовсе не является поражением, это просто время для перегруппировки сил и возможностей. В конце недели вероятны хорошие новости, которые могут открыть далеко идущие перспективы. Выходные лучше провести за городом, что позволит восстановить силы.

Весы



У некоторых из Весов будет много разнообразных контактов, вас будут окружать приятные люди. Общение сыграет важную роль, поэтому благоприятны любые переговоры – вы сможете найти взаимопонимание с романтическим партнёром, и выбрать подходящие условия для обоих. Возможно в отношениях будет полная гармония, вечер четверга рекомендуется провести только вдвоём. А воскресные часы также проведённые вместе удовлетворят хотя бы часть ваших амбиций.

Скорпион

В начале этой неделе повседневная деятельность может быть оплачена чуть выше, чем обычно. Существует вероятность что, Скорпионы не смогут преодолеть негативных тенденций предыдущей недели. Поэтому придётся вдвое усилить свои старания. Однако поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. Но жизнь в конце недели заметно успокоится, и вы сможете отдохнуть от новых встреч, постоянных перемещений и изменяющихся обстоятельств.

Стрелец

Эта неделя отлично подходит для того, чтобы перепробовать все возможные напитки, объединённые названием «чай»: чёрный, зелёный, белый, каркаде, мате… Можно посетить чайный дом и стать свидетелем красивой церемонии заваривания зелёного чая личи. А можно заваривать все чаи дома, только предварительно всё-таки надо почитать специальную литературу. Попробовав множество сортов, Стрелец сможет подобрать напиток, идеально вам подходящий.

Козерог

Повышенная эмоциональность и романтичность на этой неделе, будет заметно отвлекать вас на работе. В делах Козерогов, которые представляют особый интерес, рекомендуется обращать внимание на детали. В некоторых сделках значение имеют завуалированные нюансы. Возможно всё будет легко и весело, но старайтесь не расслабляться, чтобы использовать шанс. Умение ясно донести свои идеи, помогут Козерогам забыть о каких-то чёрных в последнее время мыслях.

Водолей

Эта неделя должна прибавить Водолеям оптимизма, светлых мыслей и хорошего настроения. Будьте внимательны к своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам. Всё, что сейчас происходит, должно научить вас видеть ситуацию под разными углами. Окончание недели станет благоприятным для решения инвестиционных вопросов, дел, связанных с получением или возвратом кредитов. В это время можно успешно решить вопросы с наследством, в том числе через суд.

Рыбы



В течение всей недели Рыбам имеет смысл очень внимательно выбирать одежду, обувь, а также аксессуары. Дело в том, что вероятность в любой момент столкнуться нос к носу с тем, чьё мнение в последнее время очень для вас важно, будет довольно высока. Так что имеет смысл всегда быть в отличной форме. Правда, чересчур напрягаться тоже не стоит. Будьте собой — это лучшая тактика, которая придаст вам не только уверенность, но и привлекательность.