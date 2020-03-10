Гороскоп с 11 марта по 18 марта по знакам зодиака для жителей Бердска

Овен
Время начала недели в целом гармоничное и несущее много полезных тенденций. Можно действовать под влиянием настроения, импульса. Возрастёт интерес к новой информации, интеллектуальным занятиям. Но вероятен некоторый спад в материальной сфере. Предложение о партнёрстве может унизить достоинство Овенов — женщин. А что бы сохранить остатки здравого смысла, Овенам рекомендуется избегать резких заявлений, по крайней мере, до конца недели.
Телец
Близнецы
Начало недели прекрасно подходит для приобретения любых товаров, предназначенных защищать своих владельцев от солнечных лучей. А в середине недели делайте дорогие покупки, удачно приобретение украшений, драгоценностей, и вещей домашнего обихода. К Близнецам придёт успех через друзей, наладятся контакты с деловыми партнёрами. Но опасайтесь заманчивых предложений, связанных с необходимостью немедленных ваших капиталовложений. Воскресенье отдыху.
Рак
В первой половине недели у Рака вряд ли получится что-либо существенно улучшить в своих делах, хотя можно провести удачные переговоры. Для своего ближайшего окружения и самих себя в это время Раки способны творить чудеса, и сделать мир радостнее и счастливее. И оставьте спешку и порывы, даже в любовных увлечениях, лучше вместе с близкими людьми заняться какими-то практически — полезными делами. Воскресенье может принести встречи с друзьями.
Лев
В начале недели стоит внимательно продумать свои ближайшие планы, выслушав советы друзей-знакомых. В это время Лев может жить активной светской жизнью с очень разнообразным вечерним досугом. Стремитесь больше нового узнать в среду, и тем больше успехов вас ожидает в ближайший четверг. Многие ваши инициативы легко и быстро получат развитие, это хороший задел. На выходных больше внимания уделите своей личной жизни, родителям и детям.
Дева
В карьерном плане начало недели не принесёт Девам ни головокружительных взлётов, ни страшных разочарований. Это время, на протяжении которого вы будете обеспечены как работой, так и отдыхом. Отступление вовсе не является поражением, это просто время для перегруппировки сил и возможностей. В конце недели вероятны хорошие новости, которые могут открыть далеко идущие перспективы. Выходные лучше провести за городом, что позволит восстановить силы.
Весы
Скорпион
В начале этой неделе повседневная деятельность может быть оплачена чуть выше, чем обычно. Существует вероятность что, Скорпионы не смогут преодолеть негативных тенденций предыдущей недели. Поэтому придётся вдвое усилить свои старания. Однако поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. Но жизнь в конце недели заметно успокоится, и вы сможете отдохнуть от новых встреч, постоянных перемещений и изменяющихся обстоятельств.
Стрелец
Эта неделя отлично подходит для того, чтобы перепробовать все возможные напитки, объединённые названием «чай»: чёрный, зелёный, белый, каркаде, мате… Можно посетить чайный дом и стать свидетелем красивой церемонии заваривания зелёного чая личи. А можно заваривать все чаи дома, только предварительно всё-таки надо почитать специальную литературу. Попробовав множество сортов, Стрелец сможет подобрать напиток, идеально вам подходящий.
Козерог
Повышенная эмоциональность и романтичность на этой неделе, будет заметно отвлекать вас на работе. В делах Козерогов, которые представляют особый интерес, рекомендуется обращать внимание на детали. В некоторых сделках значение имеют завуалированные нюансы. Возможно всё будет легко и весело, но старайтесь не расслабляться, чтобы использовать шанс. Умение ясно донести свои идеи, помогут Козерогам забыть о каких-то чёрных в последнее время мыслях.
Водолей
Эта неделя должна прибавить Водолеям оптимизма, светлых мыслей и хорошего настроения. Будьте внимательны к своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам. Всё, что сейчас происходит, должно научить вас видеть ситуацию под разными углами. Окончание недели станет благоприятным для решения инвестиционных вопросов, дел, связанных с получением или возвратом кредитов. В это время можно успешно решить вопросы с наследством, в том числе через суд.
Рыбы
Вопрос: кем составлен этот гороскоп?
Не увидел ни ссылки ни автора...
Стараюсь читать только раздел новостей Бердска и вот возник вопрос: кто делал этот прогноз для Бердчан?