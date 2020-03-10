Новый заместитель руководителя управления земельных отношений назначен в Бердске

Им стал Дмитрий Есиков. Он имеет техническое образование и соответствующий опыт работы.

Мэрия Бердска

Нового заместителя управления земельных отношений представили на совещании чиновников в мэрии Бердска 10 марта.

— 2 марта было принято кадровое решение. Заместителем руководителя управления земельных отношений назначен Есиков Дмитрий Сергеевич. Он имеет техническое образование, соответствующий опыт работы, — рассказал и.о. мэра Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководитель управления земельных отношений Светлана Бахарева уволилась из бердской горадминистрации 28 февраля. Она вступила в команду главы Новосибирского района Андрей Михайлова. Именно там она трудится с марта 2020 года.

В команду бывшего и.о. мэра Бердска Андрея Михайлова перешли из бердской мэрии вице-мэр по социальной политике Сергей Носов и начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.