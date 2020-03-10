27 миллионов записей и фотографий о фронтовиках разместило Минобороны

В военном ведомстве уточнили, что актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства и обновляется в режиме реального времени.

Архивы Минобороны публикуют в сети

На сайте Минобороны России опубликована информация о количестве загруженных материалов в базу записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны, сейчас их число превышает 27 миллионов, заявили во вторник журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

«В рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти», призванного увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны загружено более 27 млн записей и фотографий об участниках ВОВ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что актуальная информация отображается на главной странице интернет-портала военного ведомства и обновляется в режиме реального времени.



«Принять участие в специальном проекте может любой желающий. Для того, чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти», — отмечается в сообщении.Проект Минобороны «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных, которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан, сотрудников учреждений культуры и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Источник: РИА Новости