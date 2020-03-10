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Рухнула и едва не убила глыба льда мать и двоих детей в Екатеринбурге

14:30 10.03.2020 Фото: pixabay.com
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К счастью, мать и дети травм не получили.

Рухнула и едва не убила глыба льда мать и двоих детей в Екатеринбурге
Глыба льда упала во время прогулки

Днём 9 марта 2020 года у одного из домов по улице Победы в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с падением глыбы льда на трёх человек. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадала женщина, 1983 г.р., и двое малолетних детей, 2016 г.р. Степень тяжести вреда здоровью, причинённого в ходе данного происшествия пострадавшим гражданам, устанавливается судебно-медицинской экспертизой. От госпитализации пострадавшие (их законные представители), по имеющимся данным, отказались.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрашиваются представители управляющей компании, обслуживающей данный дом, пострадавшие и очевидцы случившегося. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Источник: СК Свердловская область

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