Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми

Полиция начала расследование

Пермский полицейский обнаружен мертвым в своем кабинете, для выяснения обстоятельств его гибели проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.

«Вчера около 04.30 (2.30 мск) в служебном кабинете отдела МВД в Губахе обнаружен мертвым сотрудник полиции 1975 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», — рассказали в полиции.

Доследственную проверку также инициировали следственные органы регионального управления СК РФ, пояснил РИА Новости представитель ведомства.



За сутки были обнаружены тела еще двух полицейских в других регионах России: главы отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по Ненецкому автономному округу и оперуполномоченного ГУВД по Тюмени. Во всех случаях рассматривается версия суицида.

Источник: РИА Новости