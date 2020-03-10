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Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми

15:00 10.03.2020 Фото: РИА Новости
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Полиция начала внутреннюю проверку.

Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми
Полиция начала расследование

Пермский полицейский обнаружен мертвым в своем кабинете, для выяснения обстоятельств его гибели проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
«Вчера около 04.30 (2.30 мск) в служебном кабинете отдела МВД в Губахе обнаружен мертвым сотрудник полиции 1975 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», — рассказали в полиции.
Доследственную проверку также инициировали следственные органы регионального управления СК РФ, пояснил РИА Новости представитель ведомства.

За сутки были обнаружены тела еще двух полицейских в других регионах России: главы отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по Ненецкому автономному округу и оперуполномоченного ГУВД по Тюмени. Во всех случаях рассматривается версия суицида.

Источник: РИА Новости

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