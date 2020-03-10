Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми

Пермский полицейский обнаружен мертвым в своем кабинете, для выяснения обстоятельств его гибели проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
«Вчера около 04.30 (2.30 мск) в служебном кабинете отдела МВД в Губахе обнаружен мертвым сотрудник полиции 1975 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», — рассказали в полиции.
Доследственную проверку также инициировали следственные органы регионального управления СК РФ, пояснил РИА Новости представитель ведомства.
Источник: РИА Новости