10.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Снежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске

14:52 10.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Рейд проводился 10 марта с 8.00 до 11.00. Часть входных групп в некоторых домах оставалась неочищенной от снега.

Снежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске
Бердчане говорят, что не помнят на своем веку такой снежной зимы, как выпала в 2020 году

О большом количестве осадков, выпавших за выходные, говорили на совещании чиновников 10 марта в Бердске.

С раннего утра в этот день провели рейд по 64 дворам многоквартирных домов на предмет очистки от снега входных групп специалисты отдела энергетики и ЖКХ.

— В результате объезда выявлено 18 нарушений. На 18 адресах в период с 8.00 до 11.00 работы не проводились. Данные замечания поставлены на контроль, — отметила начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

Татьяна Владимировна предположила, что задержка с очисткой территории связана с выпадением большого количества осадков.

И.о. мэра Владимир Захаров подчеркнул, что дворы, где были зарегистрированы нарушения нужно осмотреть повторно. Чтобы замечания были все устранены. Он попросил уделить внимание тем местам, где живут малобильные бердчане, и откуда часто вызывают скорую помощь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас хорошо работает дворник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как определить признаки гепатита и болезней кишечника по состоянию кожи
15:18 10-03-2020
Как определить признаки гепатита и болезней кишечника по состоянию кожи
Форс-мажором признают коронавирус в госзакупках в России
15:15 10-03-2020
Форс-мажором признают коронавирус в госзакупках в России
Рухнул фондовый рынок России из-за падения цен на нефть и коронавируса
15:13 10-03-2020
Рухнул фондовый рынок России из-за падения цен на нефть и коронавируса
Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча
15:06 10-03-2020
Тонкая талия: как добиться осиной талии с помощью обруча
Владимир Путин: нужно строить ясли и детские сады при вузах
15:03 10-03-2020
Владимир Путин: нужно строить ясли и детские сады при вузах
Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми
15:00 10-03-2020
Труп полицейского при загадочных обстоятельствах нашли в кабинете в Перми
Бердск"Оккупируют" танк на митинге против исправцентра ГУФСИН 14 марта в парке Победы жители Бердска
14:58 10-03-2020
Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани
14:56 10-03-2020
Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани
Много нарушений при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" выявила прокуратура в Новосибирской области
14:54 10-03-2020
Много нарушений при реализации нацпроекта
БердскСнежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске
14:52 10-03-2020
Снежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске