Снежный коллапс: Не нашли дворников в 18 дворах многоэтажках из 64 чиновники в Бердске

Рейд проводился 10 марта с 8.00 до 11.00. Часть входных групп в некоторых домах оставалась неочищенной от снега.

Бердчане говорят, что не помнят на своем веку такой снежной зимы, как выпала в 2020 году

О большом количестве осадков, выпавших за выходные, говорили на совещании чиновников 10 марта в Бердске.

С раннего утра в этот день провели рейд по 64 дворам многоквартирных домов на предмет очистки от снега входных групп специалисты отдела энергетики и ЖКХ.

— В результате объезда выявлено 18 нарушений. На 18 адресах в период с 8.00 до 11.00 работы не проводились. Данные замечания поставлены на контроль, — отметила начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

Татьяна Владимировна предположила, что задержка с очисткой территории связана с выпадением большого количества осадков.

И.о. мэра Владимир Захаров подчеркнул, что дворы, где были зарегистрированы нарушения нужно осмотреть повторно. Чтобы замечания были все устранены. Он попросил уделить внимание тем местам, где живут малобильные бердчане, и откуда часто вызывают скорую помощь.