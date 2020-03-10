Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани

Следователи начали проверку

Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четырёх человек.

В ходе проверки установлено, что 9 марта 2020 года жительница села Оля обнаружила тело своего брата 1975 года рождения по месту его жительства и трёх знакомых, в том числе девушки 1992 года рождения.

Предварительная причина смерти — отправление угарным газом в результате закрытой заслонки газовой печи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следственный комитет по Астраханской области