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Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани

14:56 10.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Следственный комитет начал проверку.

Задохнулись от угарного газа парень и три девушки в Астрахани
Следователи начали проверку

Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели четырёх человек.

В ходе проверки установлено, что 9 марта 2020 года жительница села Оля обнаружила тело своего брата 1975 года рождения по месту его жительства и трёх знакомых, в том числе девушки 1992 года рождения.

Предварительная причина смерти — отправление угарным газом в результате закрытой заслонки газовой печи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следственный комитет по Астраханской области

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