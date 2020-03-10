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Рухнул фондовый рынок России из-за падения цен на нефть и коронавируса

15:13 10.03.2020 Фото: РИА Новости
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Акции компаний потребительского сектора упали на 28%.

Рухнул фондовый рынок России из за падения цен на нефть и коронавируса
Фондовый рынок обрушился стремительно

Акции российских компаний во вторник на Московской бирже обрушились в цене после падения нефтяных цен. Согласно данным торговой площадки, ценные бумаги крупнейших нефтегазовых компаний РФ упали на 12-15% («Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз»), потребительского сектора — до 28% («М.Видео», «Магнит», X5 Retail Group, ).

Котировки российского финансового сектора также рухнули. Сбербанк потерял порядка 13%, ВТБ — 12%. Акции технологических компаний обвалились вслед за биржевыми индексами: «Яндекс» ушел в минус на 7%, «Ростелеком» — на 9%, АФК «Система» — на 12%.

Ключевые фондовые индексы РФ обвалились на открытии торгов Московской биржи. Так, индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС — на 16%, до 1056 пункта (минимумы с зимы 2019 года).

В понедельник, 9 марта, ценные бумаги российских компаний рухнули на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах.

Падение рынка происходит на фоне рекордного обрушения цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. 9 марта фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Во вторник нефть отыгрывает падение, росла на 8,3% — до $37,22 за баррель

Нефть рухнула на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Источник: ТАСС

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