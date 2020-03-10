Проведут пожарные «учения» с жителями общежития на ул. Попова в Бердске. Оно горело уже 4 раза

Только с начала текущего года в доме №35 по ул. Попова произошло четыре пожара. Последний раз, 5 марта, сгорели телевизионные и телефонные провода.

За прошедшую неделю произошло три пожара в многоквартирных домах

Семь раз выезжали на тушение пожаров огнеборцы на прошлой неделе в Бердске. Из общего количества четыре — на ликвидацию возгорания мусора, 3 пожара произошло на объектах экономики, сообщил на совещании чиновников 10 марта заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.

— Все пожары в многоквартирных жилых домах. 5 марта был выезд на ул. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц огнем уничтожены телевизионные и телефонные провода в кабель-канале на площади 15 кв. метров. Ущерб устанавливается погибших и травмированных нет. 6 марта был выезд в многоквартирный жилой дом по ул. К.Маркса, 62. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Огнем повреждена изоляция электропроводов в кабельной шахте на площади 3 кв. метров. Ущерб устанавливается. Погибших и травмированных нет. 9 марта произошел пожар в доме №23 Микрорайона. В квартире в результате пожара огнем поврежден диван и домашние вещи на площади 5 кв. метров. На данном пожаре погиб мужчина 1954 года рождения. Предварительная причина — неосторожность при курении. Ущерб устанавливается, — рассказал Безносенко.

Руслан Безносенко отметил, что участились пожары в доме №35 по ул. Попова. С управляющей компанией, обслуживающий данный дом, пожарные уже беседовали. Есть договоренность провести сход граждан, дабы разъяснить им требования пожарной безопасности и необходимость ее соблюдения. Безносенко обратился к бердской власти с просьбой принять меры по проведению дополнительных мероприятий именно с жителями дома №35 по ул. Попова. Ведь только в этом году туда вызывали пожарных уже 4 раза, подчеркнул Руслан Михайлович.

И.о. мэра Бердска Владимир Захаров поставил задачу перед подчиненными усилить работу по проведению инструктажей для жителей многоквартирных домов. Владимир Николаевич пригласил Безносенко на совещание, где соберутся представители всех управляющих компаний. Чтобы с ними еще раз обговорить данный вопрос.