«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске

Фестиваль «Женская книга» собрал сотни посетителей

В выходные Дворец культуры «Родина» в Бердске превратился в страну книг. На первом этаже расположились книжные ряды. Издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска представили новинки, которые ценители хорошей литературы могли приобрести по душе и по карману.

Пока ребятишки смотрели бесплатно мультики, взрослые участвовали в лекциях, встречались с авторами.

— Я хотела бы особо отметить книгу Оксаны Васякиной «Ветер ярости», лауреат премии «Лицей» 2019 года. Книга о поэзии, и о длинном, глубинном интервью с журналисткой. Автор говорит о женской сути, рассказывает о той женщине, которая живет в ней. Как этой женщине сложно в этом мужском мире, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» участница фестиваля из Красноярска Анастасия Вещикова.



По ее словам, на литературном фестивале большой популярностью пользовались книги Владислава Романова « Дневник Пушкина» и байки Фаины Раневской.Большинство посетительниц — женщины. И это не удивительно. Фестиваль, приуроченный к Международному женскому дню, главной своей темой объявил женскую книгу. На «Женской книге» авторы-женщины представили книги о женщинах, книги для женщин.Посетительницы фестиваля отмечали большое разнообразие произведений современных женских авторов и детской литературы.Бердчанка Людмила приобрела книгу Анны Матвеевой и произведения для детей. По ее мнению, фестиваль ей очень понравился, хорошо, что на одном этаже можно выбрать печатную продукцию, а на другом — послушать презентации авторов.Анастасия Гукова из Новосибирска купила книги Фрида Нильсона.— Это детские книги с глубоким посылом. Заставляющие задуматься. Не просто послушать сказку, а подумать, что плохо, а что хорошо. В числе моих любимых книг — классика про любовь «Унесенные ветром» и «Поющие в терновнике». Нам же хочется верить в чудо в наши суровые будни, — рассказала горожанка.

Автор видео Елена Белоусова

