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«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске

16:45 10.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Мультмарафон, лекции, встречи с писателями — программа фестиваля разнообразна и насыщенна.

«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске
Фестиваль «Женская книга» собрал сотни посетителей

В выходные Дворец культуры «Родина» в Бердске превратился в страну книг. На первом этаже расположились книжные ряды. Издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска представили новинки, которые ценители хорошей литературы могли приобрести по душе и по карману.
Пока ребятишки смотрели бесплатно мультики, взрослые участвовали в лекциях, встречались с авторами.
— Я хотела бы особо отметить книгу Оксаны Васякиной «Ветер ярости», лауреат премии «Лицей» 2019 года. Книга о поэзии, и о длинном, глубинном интервью с журналисткой. Автор говорит о женской сути, рассказывает о той женщине, которая живет в ней. Как этой женщине сложно в этом мужском мире, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» участница фестиваля из Красноярска Анастасия Вещикова.

По ее словам, на литературном фестивале большой популярностью пользовались книги Владислава Романова « Дневник Пушкина» и байки Фаины Раневской.
Большинство посетительниц — женщины. И это не удивительно. Фестиваль, приуроченный к Международному женскому дню, главной своей темой объявил женскую книгу. На «Женской книге» авторы-женщины представили книги о женщинах, книги для женщин.
Посетительницы фестиваля отмечали большое разнообразие произведений современных женских авторов и детской литературы.
Бердчанка Людмила приобрела книгу Анны Матвеевой и произведения для детей. По ее мнению, фестиваль ей очень понравился, хорошо, что на одном этаже можно выбрать печатную продукцию, а на другом — послушать презентации авторов.
Анастасия Гукова из Новосибирска купила книги Фрида Нильсона.
— Это детские книги с глубоким посылом. Заставляющие задуматься. Не просто послушать сказку, а подумать, что плохо, а что хорошо. В числе моих любимых книг — классика про любовь «Унесенные ветром» и «Поющие в терновнике». Нам же хочется верить в чудо в наши суровые будни, — рассказала горожанка.

«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске
«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске
«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске
«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске
«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске
«Дневник Пушкина» и байки Раневской пользовались популярностью на фестивале «Женская книга» в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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