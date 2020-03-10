3 темы табу в воспитании ребенка

Ваши отношения с мужем не должны сказываться на психике ребенка. Какими бы они не были. Заведите себе за правило контролировать себя, свои слова и действия, пока ребенок еще в маленьком возрасте и впитывает ваше поведение, примеряя на себе сейчас и в будущем.

Заведите себе за правило контролировать себя, свои слова и действия, пока ребенок еще в маленьком возрасте и впитывает ваше поведение

И здесь речь не столько о секретах, сколько о небольших хитростях в воспитании.

Сегодня мы поделимся советами, что будет лучше утаить от взора вашего малыша.

Ссоры на обозрение

Ваши отношения с мужем не должны сказываться на психике ребенка. Какими бы они не были. Заведите себе за правило контролировать себя, свои слова и действия, пока ребенок еще в маленьком возрасте и впитывает ваше поведение, примеряя на себе сейчас и в будущем. Жестокость у детей ведь просто так не берется, помните?

Финансовое положение

Денежные трудности случаются с каждой семьей. Однако это вовсе не повод вымещать свое разочарование на детях. А тем более — посвящать их в ваши трудности. Они еще успеют ощутить их на себе. А пока оставьте им картинку счастливого, беззаботного детства, в котором всегда есть сладость на десерт и возможность купить небольшую игрушку. Трудности пройдут, а психоэмоциональное состояние ребенка не пострадает.

​​​​​​​В детстве вы тоже не любили рыбу

Если вы хотите приучить ребенка к здоровому питанию, не рассказывайте о том, чего не любили и не делали в детстве. Это касается всех сфер воспитания: от пищевых привычек до занятий в школе и уборки в квартире.

Источник: kolobok.ua