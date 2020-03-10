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200 тысяч рублей «подъемных» дадут молодым работникам сельского хозяйства в Новосибирской области

16:30 10.03.2020 Фото: ТАСС
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Размеры единовременных выплат молодым специалистам с 1 января этого года установлены следующие: 200 тысяч рублей – получившим высшее образование, 150 тысяч рублей – получившим среднее профессиональное образование.

200 тысяч рублей подъемных дадут молодым работникам сельского хозяйства в Новосибирской области
Аграрии испытывают острый дефицит кадров

150 и 200 тысяч рублей из областного бюджета получат молодые специалисты, пришедшие работать в сельскохозяйственную отрасль региона с этого года. Порядок предоставления и размеров единовременных выплат утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 53-п, которое подписал Губернатор Андрей Травников.
Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко рассказал, что гарантии финансовой поддержки молодых специалистов были и ранее закреплены в региональном законодательстве, но их размер был значительно меньше. «Существенное увеличение с этого года размера социальных выплат будет способствовать закреплению молодежи на сельских территориях, – отметил министр. – Молодые специалисты в сельском хозяйстве очень нужны, поскольку они несут в отрасль новые знания, новые технологии. Для молодежи в современном агропромышленном комплексе много интересных и перспективных задач».

Новый документ разработан в соответствии с Законом Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» и регламентирует процедуру предоставления и размеры выплат. Для получения господдержки молодой специалист должен соответствовать двум условиям: быть выпускником, получившим высшее или среднее профессиональное образование, и трудоустроиться в течение года со дня окончания обучения на работу в организацию, осуществляющую сельскохозяйственное производство в сельской местности Новосибирской области.

Размеры единовременных выплат молодым специалистам с 1 января этого года установлены следующие: 200 тысяч рублей – получившим высшее образование, 150 тысяч рублей – получившим среднее профессиональное образование. Для получения «подъемных» заключается трехстороннее соглашение между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, организацией, в которой работает молодой специалист, и самим молодым специалистом. Соглашение предусматривает обязательство получателя выплаты проработать в организации не менее двух лет.

Источник: Правительство Новосибирской области

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От редакции

Отправитесь работать в село?

Аноним, 10 марта 2020 17:22
НВР:
С такими деньгами нет. Те которые дают представляют вообще что такое с/х?
Аноним, 10 марта 2020 17:41
Взял 200, отправился работать в село, а тут отменили карантин на каронавирус - к нам со всех китайских, турецких и европейских щелей повалило с/х.
Наше правительство, подписывая одной рукой амнистию о помиловании, другой тут же подписывает смертный приговор?

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