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Новые симптомы смертельного коронавируса назвали врачи

17:00 10.03.2020 Фото: pixabay.com
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Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.

Новые симптомы смертельного коронавируса назвали врачи
Коронавирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем

Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet.
По их данным, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. Они жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. При этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса — насморка, мокрого кашля и боли в горле.

Лечение от лихорадки денге им не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат.

Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.

Источник: РИА Новости

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