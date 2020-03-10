Боль в суставах: Почему возникает, как снять боль

Из-за большого количества нервных окончаний и хорошего кровоснабжения сустав отвечает болевой реакцией на любые раздражители: токсины, кристаллы солей и другие воспалительные компоненты.

Независимо от того, какая причина появления боли в суставах, врачи часто назначают пациентам противовоспалительные нестероидные средства

Воспаление и боль в суставах встречается у многих людей, возраст которых составляет 35 и более лет. Такие симптомы могут носить кратковременный характер или быть длительными, а также интенсивными либо слабыми. Какими бы они ни были, они ухудшают качество жизни человека и порой приводят к невозможности работать.

Почему возникает воспаление и боль в суставах

Боль в суставах еще называют артралгией, она может появляться при разных заболеваниях: обменных, опухолевых, ревматических, острых и инфекционных. Многие ошибочно полагают, что причиной боли в суставе является артрит, но на самом деле все не так просто.

Болезненные ощущения в суставах появляются в результате раздражения нервных окончаний, которые идут от синовиальной суставной сумки. Из-за большого количества нервных окончаний и хорошего кровоснабжения сустав отвечает болевой реакцией на любые раздражители: токсины, кристаллы солей и другие воспалительные компоненты.

Появлению артралгии способствуют многие факторы, среди которых: возраст, врожденные патологии, лишний вес, генетика, малоподвижный образ жизни и чрезмерные нагрузки. Боль может появиться еще и в результате травм сустава, растяжки сухожилий или сосудистых расстройств.

Артралгия может стать отражением многих патологических процессов, которые происходят во внутренних органах: опухоли, стенокардии, инфаркте миокарда.

Какие типы болей бывают в суставах

В зависимости от времени проявления и характера повреждения различают 4 типа болей:

ночные боли, которые проявляются в то время, когда организм человека отдыхает;

механические боли, которые появляются в результате физических нагрузок или при давлении на суставы;

стартовые боли, которые появляются во время движения;

отраженные боли появляются при болезнях внутренних органов.

По характеру повреждения суставов выделяют два вида болей:

воспалительные – причиной появления является реакция на инфекцию. Боль сопровождается припухлостью сустава, покраснением кожи и повышением температуры;

не воспалительные – имеется сильная боль, но никаких других симптомов нет.

Учитывая все симптомы боли, следует обращаться к специалистам, которые помогут провести диагностику и назначить правильное лечение.

Как лечить боль и воспаление в суставах

Лечение боли в суставах в первую очередь направлено на снижение или устранение болевого синдрома.

Чтобы снять боль, следует выявить первопричину появления артралгии, а именно:

провести визуальный осмотр и обследование;

определить характер и выраженность боли;

сдать анализ крови;

сделать рентген суставов;



сделать МРТ и КТ;сделать пункцию суставов, если это будет необходимо.Независимо от того, какая причина появления боли в суставах, врачи часто назначают пациентам противовоспалительные нестероидные средства, которые позволяют снять отек, боль, гиперемию и снизить температуру.

Большинство нестероидных препаратов имеют множество побочных действий, которые оказывают влияние на ЖКТ. Лечение болей в суставах не ограничивается одним приемом нестероидных препаратов, для снятия симптомов можно прибегнуть к лечению гомеопатией. Сперва необходимо вернуть подвижность суставам, поэтому следует разрабатывать подвижность пораженного сустава.

Большую пользу оказывают еще многие травяные чаи. Они помогут восстановить нормальную работу внутренних органов и улучшить кровоснабжение в суставах. Также важно обратить внимание на питание и режим дня. Медики не рекомендуют заниматься самолечением и пускать все на самотек. В любом случае необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые смогут назначить правильное лечение.

Источник: rsute.ru