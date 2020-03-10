Более 1000 КамАЗов снега вывезли с подтопляемых участков Бердска

ЦМУ расчистил 1,5 км водоотводных канав. Гуртование снега в микрорайонах Юго-Восточном и Южном проведено на 35 %.

Этой зимой выпало рекордное количество осадков



Активно принимает противопаводковые меры УЖКХ Бердска.

В рамках противопаводковых мероприятий силами Центра муниципальных услуг расчищено 1,5 км водоотводных канав, 14 водоприемников, вывезено 12 500 кубометров снега, что составляет 30% от запланированного объема вывоза снега, сообщил на совещании чиновников 10 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов. Сотрудники ЦМУ будут продолжать очистку труб и кюветов, а также трубу через реку Раздельную. Гуртование снега в микрорайонах Юго-Восточный и Южный проведено на 35%.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделю назад утвердили постановление о проведении организационно-технических мероприятий на период паводка в Бердске.

Организациям, обслуживающим многоквартирные дома, жителям частного сектора рекомендовано производить очистку от снега прилегающих к домовладениям территорий, очистку водоотводных канав и труб на прилегающих территориях, очистку отмостки и кровель многоквартирных домов, частных домов и надворных построек, вывоз снега с прилегающих территорий на снегоотвалы. Необходимо обеспечить наличие откачивающих средств, насосов, помп, привести их в надлежащее состояние и содержать в постоянной готовности для откачивания воды в случае подтопления объектов.

Неделей ранее ЦМУ очистил от снега и наледи все внутриквартальные проезды, на снегоотвал вывез 2800 кубометров снега.