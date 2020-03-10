25 лет колонии получили нападавшие на дальнобойщиков члены «банды GTA»

Гуломову и Каримову удалось скрыться. Они были объявлены в международный розыск.

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Как стало известно РЕН ТВ, судебной коллегией по уголовным делам суда Согдийской области Республики Таджикистан граждане этой страны Боир Гуломов и Муроджон Каримов признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Каждый из них осужден к 25 годам лишения свободы.

Мужчины признаны виновными в участии в банде, которая совершала убийства, разбойные нападения и другие преступления на территории Российской Федерации.

В 2014 году некоторые из участников группировки были задержаны в России и приговорены к пожизненному лишению свободы.

Гуломову и Каримову удалось скрыться. Они были объявлены в международный розыск. В конце 2014 стало известно, что они находятся на территории Таджикистана.

В конце 2014 года их местонахождение было установлено на территории Республики Таджикистан.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан материалы дела с запросом об осуществлении их уголовного преследования.

«Состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан», — сообщила Генпрокуратура РФ.

Источник: РЕН ТВ