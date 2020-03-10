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Одни в квартире с включенными электроприборами остались малыши 2 и 4 лет в Бердске

16:50 10.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мама ненадолго отлучилась из дома. Когда вернулась, не смогла открыть входную дверь. На помощь пришли спасатели.

Одни в квартире с включенными электроприборами остались малыши 2 и 4 лет в Бердске
Спасатели всегда приходят на выручку бердчанам, оказавшимся в критической ситуации

Вечером 8 марта трое сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, отправились деблокировать входную дверь, за которой без присмотра остались маленькие дети — 2 и 4 лет. Да еще с включенными электроприборами.

Ситуация произошла стандартная для Бердска. Мама ненадолго отлучилась из квартиры, а когда вернулась, то не смогла попасть в дом. Позвонила в ПСО с просьбой деблокировать входную дверь.

Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ матери к детям. С ребятишками все было в порядке, медицинская помощь им не потребовалась, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

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