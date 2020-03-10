Одни в квартире с включенными электроприборами остались малыши 2 и 4 лет в Бердске

Вечером 8 марта трое сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, отправились деблокировать входную дверь, за которой без присмотра остались маленькие дети — 2 и 4 лет. Да еще с включенными электроприборами.
Ситуация произошла стандартная для Бердска. Мама ненадолго отлучилась из квартиры, а когда вернулась, то не смогла попасть в дом. Позвонила в ПСО с просьбой деблокировать входную дверь.
Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ матери к детям. С ребятишками все было в порядке, медицинская помощь им не потребовалась, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.