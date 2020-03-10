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Триггер: Рубль обвалился до 85 рублей за евро из-за коронавируса и бегства инвесторов

21:00 10.03.2020 Фото: Российская экономика падает?
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Максимальное значение доллара 10 марта — 73 рубля. Но кризис отменяется. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 71 рубля.

Триггер: Рубль обвалился до 85 рублей за евро из за коронавируса и бегства инвесторов
Доллар резко дорожает

Падение цены на нефть – это не единственная и даже не главная причина обвала курса рубля. Истерика из-за распространения коронавируса и побег инвесторов из развивающихся страх – вот истинная причина валютных бед России, рассказал начальник управления аналитических исследований инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров в интервью радио Sputnik. По его словам, нефть стала только «триггером», то есть спусковым крючком.

«Движение может быть сильным, поскольку девальвация рубля началась не из-за нефти, и началась довольно давно. Нефть здесь ускорила падение и реализовала тот посыл, который уже находился. Многие инвесторы, фонды и инвестиционные банки были готовы держать валюты развивающихся стран и рубль, но уже были на грани. Нефть стала триггером, который позволил инвесторам принять решение о быстром сокращении своих активов», – считает экономист.

Нефть в выходные обрушилась ниже 35 долларов за баррель. Падение произошло на фоне разрыва сделки ОПЕК+, которая предполагала снижение уровня добычи углеводородов в мире и сохранение высокой цены.

Позже курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб. К 14.20 мск доллар подорожал на 0,09 коп. до 71,02 руб. Евро в это время стоил 80,57 руб. Максимальное значение курса рубля с открытия торгов – 72,9 руб., евро – 85,0, передают «Ведомости».

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 4,22% до 2606,12 пункта. Индекс РТС упал на 8,51% и составил 1150,4 пункта.

Утром 10 марта торги на Мосбирже начались с обвала рубля. Курс евро подскочил до 81,8 руб., а доллара – до 72,13. Падение рубля и индексов произошло после провала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. 6 марта страны – экспортеры нефти не смогли договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией.

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