Поправки в Конституцию: Детей вычеркнут из «достояния» России

Депутаты Госдумы предложили заменить формулировку «дети – это достояние России» на «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики». Потому что они не собственность и не имущество.

Поправки к Конституции до вступления в силу должны пройти три чтения в Государственной думе

Дети не могут быть ни «ценностью», ни «достоянием» России в новой Конституции, поскольку они не собственность и не имущество, которым кто-то может владеть. Так изменение формулировок в поправках к Конституции оценила член рабочей группы по изменению основного закона страны Елена Альшанская в интервью радио Sputnik.

Ранее депутаты Госдумы предложили заменить формулировку «дети – это достояние России» на «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики». Елена Альшанская объяснила, почему замена одного слова так важна.

«Достояние – это понятие, которое во всех словарях означает имущество и собственность, ну максимум духовную ценность среди культурных ценностей прошлого, но ничего больше. Я все время пыталась достучаться, что нельзя оставлять такую формулировку. Дети не могут быть собственностью государства», – считает Елена Альшанская.

Поправки в Конституцию России вносят с подачи Владимира Путина. В январе президент призвал обновить основной закон страны и внести в него более актуальные статьи. Подготовкой поправок занимается специальная рабочая группа, в которую входит Елена Альшанская. В интервью радио Sputnik она оговорилась, что текст этой конкретной поправки про детей пока далек от совершенства.

«Вся эта правка неудачная, и там другие формулировки не очень, и они остались на месте. Спасибо депутаты, что услышали первую часть возращений, услышьте и вторую. Государство не может быть родителем для детей, которые остались без попечения родителей. Никто, кроме родителя, людей и физических лиц не может выполнять функции и обязательства родителей. Родителем ребенка не может быть страна, ими могут быть конкретные мама и папа», – пояснила эксперт.

Поправки к Конституции до вступления в силу должны пройти три чтения в Государственной думе, утверждение в Совете Федерации, подпись президента, а также получить одобрение на всероссийском голосовании. Все этапы должны быть завершены до 22 апреля, когда пройдет финальное голосование, а до тех пор в документы можно вносить поправки.