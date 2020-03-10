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Проверит подозрительных таксистов и состояние автомобилей такси 11 и 12 марта ГИБДД в Новосибирской области

18:45 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Госавтоинспекторы будут выявлять нарушения правил дорожного движения таксистами, а также нелегальными перевозчиками. О пьяных водителях полицейские просят сообщать им.

Проверит подозрительных таксистов и состояние автомобилей такси 11 и 12 марта ГИБДД в Новосибирской области
В Бердске несколько фирм такси, а уехать порой невозможно

В Новосибирской области 11 и 12 марта ГИБДД проведёт профилактический рейд «Такси», сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.

Личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на выявление нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси, а также нелегальными перевозчиками.

Автоинспекторы проведут контрольные выпуски автомобилей такси на линию, проверят техническое состояние транспортных средств, соблюдение требований нормативно-правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

-Госавтоинспекция призывает граждан, пользующихся услугами такси, обращать внимание на состояние водителя. При наличии у него признаков опьянения следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД, — попросили в полицейском ведомстве.

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