Проверит подозрительных таксистов и состояние автомобилей такси 11 и 12 марта ГИБДД в Новосибирской области

В Новосибирской области 11 и 12 марта ГИБДД проведёт профилактический рейд «Такси», сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.
Личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на выявление нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси, а также нелегальными перевозчиками.
Автоинспекторы проведут контрольные выпуски автомобилей такси на линию, проверят техническое состояние транспортных средств, соблюдение требований нормативно-правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
-Госавтоинспекция призывает граждан, пользующихся услугами такси, обращать внимание на состояние водителя. При наличии у него признаков опьянения следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД, — попросили в полицейском ведомстве.