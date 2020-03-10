Заплатит 1,5 млн рублей растерзанному овчарками марафонцу за пластику хозяин собак из Бердска

Пять лет после кровавого нападения в Новом поселке Владимир Варакута восстанавливает изуродованную внешность — псы отгрызли уши и сняли скальп. За пластические операции суд взыскивает с владельцы овчарок. Теперь еще 283 тыс. рублей.

Владимир Варакута два года не снимает косынки: скрывает рваные раны на голове и откусанное ухо

Бердский городской суд 5 марта 2020 тгода удовлетворил очередной иск новосибирца Владимира Варакуты к Борису Напольских, хозяину немецких овчарок, которые растерзали марафонца в январе 2015-го в лесу под Новым поселком.

Истец в обоснование своих требований указал, что 18 января 2015 года он выполнял спортивную тренировку в районе санатория «Сосновка». Пробежав через Новый поселок по ул. Энгельса, он свернул на ул. Сосновая, ведущую к санаторию, где на него неожиданно напали почти одновременно три взрослые собаки породы немецкая овчарка. При этом он успел увидеть мужчину, сопровождавшего собак.

Псы набросились на него, сбили его с ног и стали рвать различные части тела. Он потерял сознание, потерял много крови, испытал сильные боли от нанесенных ран и страх в связи с возможным возвращением собак. В сознание он пришел через 8 суток, затем еще 15 суток лечился в палате для тяжелых больных травматологического отделения Бердской городской больницы.

В период с 18 января по 3 ноября 2015 года он был нетрудоспособен, превратившись из здорового человека в полуинвалида. Ему были причинены телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приговором мирового судьи 2-го судебного участка Бердска Борис Напольских был признан виновным по ч.1 ст.118 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 350 часов. Но суд освободил от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, что не является реабилитирующим обстоятельством.

Решением Бердского горсуда от 10 ноября 2016 года частично удовлетворены требования Варакуты к Напольских о возмещении убытков в связи с причинением вреда здоровью и морального вреда в размере 852 735 руб. 25 коп. Решение оставлено без изменения и вступило в законную силу 21 февраля 2017-го.

Решением Бердского городского суда от 20 февраля 2018 года с Напольских в пользу Варакуты взыскано в счет возмещения вреда здоровью 347 571 руб. 73 коп.

Но после подачи второго искового заявления к Напольских истец перенес еще три пластических операции в клиниках пластической хирургии. На лечение им потрачены денежные средства в размере 268 151 руб. 64 коп., в том числе, на анализы, консультации и пластические операции – 267 446 руб., на приобретение лекарственных препаратов – 705 руб. 64 коп. За услуги представителя истцом оплачено 15 000 рублей. Таким образом он просил взыскать с ответчика 268 151 руб. 64 коп., судебные расходы – 15 000 рублей.

Ответчик Напольских исковые требования признал в полном объеме.

Суд решил исковые требования Владимира Варакуты удовлетворить и взыскать в его пользу с Бориса Напольских 283 151 руб. 64 коп. Кроме того, ответчик должен заплатить государственную пошлину в доход бюджета в размере 5 881 руб. 50 коп.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за четырехлетние судебные разбирательства Напольских уже заплатил Варакуте 1,2 млн рублей за восстановление внешности, изуродованной собаками. Чудом выживший Владимир Варакута пытается вернуть себе прежний облик: он получил серьезную скальпированную рану, оторваны полностью левое ухо и часть правого (его, по словам Варакуты, «доделают» в ближайшее время), множественные укушенные раны, в том числе связок, перелом пальца на руке.

— Нападение было очень неожиданным и сзади. Я защищался, как мог, чтобы собаки не повредили лицо, иначе вообще было бы невозможно восстановить, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич, вспоминая свою традиционную утреннюю пробежку из Академгородка в Бердск.

Об еще одной пострадавшей от зубов овчарок Варакута узнал позже. Бердчанку Веру Гревцеву, сотрудницу курорт-отеля «Сосновка», спустя 10 минут после нападения на Владимира Николаевича, собаки настигли в лесу. Две огромные рычащие особи сразу сбили невысокую женщину с ног, а неподалеку она увидела третью.

— Когда они кинулись на меня, я увидела, что у них на морде шерсть была в крови. У меня сразу мысль была, что я не первая, что кто-то еще пострадал, — приводила суду подробности жуткой встречи Вера Александровна. — Я была как кусок мяса, меня рвали в разные стороны.

Варакута и Гревцева ранее уже отсудили деньги за увечья и моральную травму у Бориса Напольских в гражданском суде. Искалеченной женщине он должен 120 тыс. рублей по решению областного суда, где тот хотел обжаловать вердикт бердских служителей Фемиды.