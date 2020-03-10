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Мертвым нашли пропавшего без вести 13-летнего школьника в Иванове

19:45 10.03.2020 Фото: СКР
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Последний раз подростка видели 23 февраля: он сел в такси возле магазина «Пятерочка» и уехал — предположительно, в сторону Кохмы.

Мертвым нашли пропавшего без вести 13 летнего школьника в Иванове
Пропавший ивановский школьник найден мертвым

13-летний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

— Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Как ранее рассказали в региональном Следственном управлении СКР, ребенок ушел из дома на улице 3-й Санаторной в Иванове 23 февраля.

Последний раз подростка видели на улице Жаворонкова: он сел в такси возле магазина «Пятерочка» и уехал — предположительно, в сторону Кохмы.

В СУ СК по Ивановской области возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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