Мертвым нашли пропавшего без вести 13-летнего школьника в Иванове

Последний раз подростка видели 23 февраля: он сел в такси возле магазина «Пятерочка» и уехал — предположительно, в сторону Кохмы.

Пропавший ивановский школьник найден мертвым

13-летний ивановский школьник, поиски которого продолжались с 23 февраля, обнаружен мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

— Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Как ранее рассказали в региональном Следственном управлении СКР, ребенок ушел из дома на улице 3-й Санаторной в Иванове 23 февраля.

Последний раз подростка видели на улице Жаворонкова: он сел в такси возле магазина «Пятерочка» и уехал — предположительно, в сторону Кохмы.

В СУ СК по Ивановской области возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).