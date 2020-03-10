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Эвтаназия по-якутски: Нашли 200 трупов собак и кошек с травмами в пункте передержки животных Якутска

20:15 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сотрудники пункта заявили, что выполняли приказ департамента ветеринарии: умертвили тех, кто контактировал с бешеной собакой. На видео попало обсуждение ситуации на планерке у якутского мэра. Для разбирательства создали комиссию.

Эвтаназия по якутски: Нашли 200 трупов собак и кошек с травмами в пункте передержки животных Якутска
В приют доставляют собак, отловленных на улицах города

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек. Об этом сообщает благотворительный фонд «Белый Бим» на своей странице в Instagram. Но впоследствии оказалось, что мертвых животных гораздо больше.

Ранее у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство. После этого пункт передержки закрыли на карантин, сообщают якутские СМИ.

До карантина в ППЖ содержалось более 200 животных. Сейчас помещение, где содержались кошки, пустое, около 70 собак находятся на улице, сообщили волонтеры. На трупах животных обнаружены раны.

Работники пункта передержки заявляют, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. Однако в ведомстве опровергли необходимость в массовом убийстве животных.

Власти Якутии сформировали комиссию по проверке пункта передержки животных в Якутске, где выявили вирус бешенства и массово усыпляли собак и кошек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Во вторник согласно поручению главы региона Айсена Николаева премьер республики Владимир Солодов подписал распоряжение правительства о формировании комиссии по проверке.

«В комиссию вошли члены правительства, МВД, представители общественности и СМИ. Комиссия поможет максимально открыто и объективно оценить ситуацию и прояснить вопросы надлежащего исполнения комплекса мер по обнаружению вируса у собак, а также нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период карантина при вскрытии контейнера. Заключение по итогам проверки будет представлено 12 марта», — информируют власти.

По информации департамента ветеринарии республики, ветеринары усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте ведомства данные о численности животных были изменены. В департаменте уточнили, что в пункте передержки размещены два контейнера. В одном находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором – 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с бешеной собакой, доступ к нему в соответствии с требованиями СНИП закрыт. При этом в ведомстве отметили, что распространяемые данные о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева из-за резонансной ситуации с массовым умерщвлением животных поручила проверить данные экспертизы на бешенство, так как зоозащитники полагают, что ее могли подделать.

Эвтаназию животных по-якутски обсудили сегодня, 10 марта, на планерке у мэра города, передает sakhalife.ru.

Вопрос Сарданы Авксентьевой: Скажите, пожалуйста, Павел Васильевич, при проведении эвтаназии этих животных, вся ли документация заполнялась в полном объеме?

Ответ управления ветеринарии: Да, да, да все актировано, все акты есть…

Вопрос Сарданы Авксентьевой: … В журналах все есть?

Ответ управления ветеринарии: В журналах нет, но есть акты…

Вопрос Сарданы Авксентьевой: Скажите,пожалуйста, как вы забираете пробы, чтобы определить зараженное (бешенством) животное или нет?

Ответ управления ветеринарии: Прижизненная диагностика (бешенства) пока не производится, нет методов…

Вопрос Сарданы Авксентьевой: Были обнаружены обезображенные трупы (животных) без головы и это является основанием для того, чтобы подозревать, что животные были подвержены эвтаназии не гуманным способом?

Ответ управления ветеринарии: Может быть…

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