Если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, то президент отказался поддерживать досрочные выборы в парламент. Но глава государства подчеркнул, что решение остается за думцами.

Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

«Если по этому вопросу [по досрочным выборам в ГД] в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель [Госдумы Вячеслав Володин], нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — заявил глава государства, выступая в нижней палате парламента.

«Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок, а значит, и Государственная дума должна получить новые, расширенные полномочия немедленно», — отметил Путин. По его мнению, «возникает вопрос — имеет ли действующий состав Госдумы [право] принять эти полномочия». «На мой взгляд, конечно, да», — уверен президент. Он пояснил: «Все юридические, легитимные основания для этого есть».

«Разумеется, в конечном итоге это ваше решение», — обратился глава государства к депутатам, передает ТАСС.

«Если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят полномочия, новые полномочия Государственной думы. Народ — единственный источник власти — скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт», — объяснил свою позицию Путин. На его взгляд, «речь идет о существенном расширении в данном случае полномочий парламента, и это путь к более тесной работе между представительной и исполнительной ветвями власти». «Это будет означать их повышение взаимной ответственности за достигнутые результаты или за отсутствие таковых», — подчеркнул президент. Он считает, что «на данном этапе развития общества такие изменения оправданы и достаточны, это уже качественный шаг вперед с точки зрения развития демократии».