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Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат

21:15 10.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Совете Федерации подчеркнули, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат
Рубль стремительно падает из-за цен на нефть
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат

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Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — сказала сенатор.

Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

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