Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат

В Совете Федерации подчеркнули, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.

Рубль стремительно падает из-за цен на нефть

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — сказала сенатор.

Эксперт назвал обвал рубля и нефти спекулятивным и краткосрочным. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.