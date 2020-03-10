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Обнуление президентских сроков одобрила Госдума на голосовании по поправкам в Конституцию

21:30 10.03.2020 Фото: ГД
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Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.

Обнуление президентских сроков одобрила Госдума на голосовании по поправкам в Конституцию
Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Госдума поддержала обнуление президентских сроков после голосования по изменению Конституции. Соответствующую поправку предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. За обнуление выступили 380 депутатов, против — 43. Один человек воздержался.

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом. По его мнению, обнуление возможно только после того, как свою оценку даст Конституционный суд и если поправку одобрят на голосовании, передает Ъ.

В поправке Терешковой говорится, что ограничение для одного человека в виде двух сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу».

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