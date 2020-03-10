Трамп отказался приезжать на 75-летие Победы в Москву

Вашингтон направил в кремль список американской делегации на 9 мая. Россия направила приглашения многим главам государств. Путин в интервью ТАСС заявил, что приезд зарубежных лидеров для него не важен: «Это наш праздник».

Трамп встречался с Путиным

Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом. Информацию об этом “Ъ” подтвердили два источника в госструктурах РФ. По их словам, американская сторона тем не менее заверила, что будет представлена на высоком уровне и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которые рассматриваются ею в качестве возможных участников делегации США.

Позднее информацию о том, что господин Трамп не приедет, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет»,— сказал он журналистам. В Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на юбилее Победы.

Отметим, что в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, российский президент заявил: «Вообще не важно. Это наш праздник».

В то же время Владимир Путин отметил: «Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой».

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Ряд из них уже подтвердили свое участие, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ.