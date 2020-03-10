10.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Поймал таинственную рыбу с человеческими губами российский моряк

22:00 10.03.2020 Фото: twitter.com/rfedortsov
0

Многим она напомнила звезд шоу-бизнеса. Странные существа с губами- рыба из семейства спинороговых (рыбы-триггеры) — обитают в тропических и субтропических морях . Хоть они и не опасны для человека, но благодаря большим зубам вполне могут укусить.

Поймал таинственную рыбу с человеческими губами российский моряк
Глядя на рыбу, многие вспомнили губы Анджелины Джоли, рокера Мика Джаггера и Маши Распутиной

Моряк из Мурманска Роман Федорцов уже давно известен в соцсетях благодаря своим снимкам необычных рыб и странных морских созданий. 9 марта он снова удивил подписчиков, опубликовав в Twitter фото уникальной рыбы с человеческим ртом:
«Хочу узнать, что это за вид рыбы. Сделайте, пожалуйста, ретвит или назовите мне его. Спасибо».

Самостоятельно определить, что это за создание, моряк не смог, а потому попросил помощи у подписчиков. И в комментариях принялись шутить. Многие вспомнили губы Анджелины Джоли, рокера Мика Джаггера и Маши Распутиной, а также популярных героев мультфильмов, в том числе и рыбу-русалку из советского мультфильма «В синем море, в белой пене».

Но комментаторы не только шутили, но и дали ответ на главный вопрос. Странным существом с губами оказалась рыба из семейства спинороговых (рыбы-триггеры). Они обитают в тропических и субтропических морях и живут рядом с коралловыми рифами. Хоть они и не опасны для человека, но благодаря большим зубам вполне могут укусить.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На чьи губы похожи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На видео попал разгром молотком магазина бытовой техники DNS в Томске
22:05 10-03-2020
На видео попал разгром молотком магазина бытовой техники DNS в Томске
Поймал таинственную рыбу с человеческими губами российский моряк
22:00 10-03-2020
Поймал таинственную рыбу с человеческими губами российский моряк
БердскПогибли 3 человека на пожарах в праздники в Новосибирской области. Один труп обнаружили в Бердске
21:51 10-03-2020
Погибли 3 человека на пожарах в праздники в Новосибирской области. Один труп обнаружили в Бердске
Трамп отказался приезжать на 75-летие Победы в Москву
21:45 10-03-2020
Трамп отказался приезжать на 75-летие Победы в Москву
БердскНа арест до 6 июня в СИЗО пожаловался в облсуд обвиняемый в продаже вещдока Mitsubishi Outlander экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска 4
21:35 10-03-2020
На арест до 6 июня в СИЗО пожаловался в облсуд обвиняемый в продаже вещдока Mitsubishi Outlander экс-начальник следствия МВД Зорин из Бердска
Обнуление президентских сроков одобрила Госдума на голосовании по поправкам в Конституцию
21:30 10-03-2020
Обнуление президентских сроков одобрила Госдума на голосовании по поправкам в Конституцию
БердскПротаранил Nissan на парковке пьяный водитель на улице Горького в Бердске
21:20 10-03-2020
Протаранил Nissan на парковке пьяный водитель на улице Горького в Бердске
Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат 3
21:15 10-03-2020
Сенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплат
Триггер: Рубль обвалился до 85 рублей за евро из-за коронавируса и бегства инвесторов
21:00 10-03-2020
Триггер: Рубль обвалился до 85 рублей за евро из-за коронавируса и бегства инвесторов
БердскОтключат отопление в 8 домах, детсаду и лицее в центре Бердска 1
20:55 10-03-2020
Отключат отопление в 8 домах, детсаду и лицее в центре Бердска