Погибли 3 человека на пожарах в праздники в Новосибирской области. Один труп обнаружили в Бердске

Сгорел на пожаре в бердской 5-этажке 63-летний бывший афганец. Предположительно, он уснул с непотушенной сигаретой под утро 9 марта. После смерти жены от рака, по словам соседей, он находился в депрессии.

Во время пожара квартира, где погиб мужчина, полностью закоптилась

По оперативным данным за праздничные мартовские дни на территории Новосибирской области пожарно-спасательные формирования ликвидировали 37 пожаров (21 — в городе Новосибирске и 16 — в районах области), на которых огнеборцы эвакуировали и спасли 12 человек. Кроме этого, сотрудники МЧС России оказали помощь автомобилистам при пяти дорожно-транспортных происшествиях и 16 случаях снежных заносов.

По причине нарушений требований правил пожарной безопасности произошли три пожара с трагическими последствиями в Бердске, Тогучинском и Куйбышевском районах Новосибирской области, сообщили во вторник в региональном управлении МЧС.

Так, из-за неисправности электрооборудования произошел пожар в частном доме Тогучина, в результате которого погибла женщина 1941 г. р. Огонь охватил одну из квартир 4-х квартирного жилого дома. Оперативно прибывшие к месту происшествия пожарные из ближайшей пожарно-спасательной части не допустили распространения огня на другие квартиры дома. Всего на ликвидацию пожара реагировали 11 человек и 5 единиц техники.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления послужило причиной пожара в частном жилом доме села Булатово Куйбышевского района. Возгорание возникло вечером 8 марта. Личный состав Булатовского отдельного поста в течение двух минут прибыл на место, порядка получаса потребовалось на ликвидацию открытого горения. Огонь уничтожил потолочное перекрытие на площади 6 кв.м. В кухне дома без признаков жизни обнаружен мужчина 1953 г.р.

Еще один пожар с гибелью произошел утром 9 марта в квартире 5-ти этажного жилого дома в Бердске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры на 4-м этаже шел сильный дым. 10 человек из соседних квартир эвакуировали бойцы дежурного караула. Площадь пожара составила 5 кв. м. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении погибшего мужчины 1957 года рождения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Предположительно, 63-летний Тимур, бывший афганец, сначала отравился угарным газом, потом его тело сильно обгорело.

Помощь сотрудников МЧС России в праздничные дни также потребовалась и на дорогах. Специалисты чрезвычайного ведомства 16 раз эвакуировали транспортные средства из снежных заносов на автодорогах местного значения в Купинском, Карасукском и Черепановском районах Новосибирской области. Состояние водителей удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Кроме этого, пожарно-спасательные подразделения реагировали на пять дорожно-транспортных происшествий.

Специалисты МЧС России рекомендуют гражданам строго соблюдать требования пожарной безопасности в быту и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в межсезонье, когда на дорожном полотне сохраняется гололед и снежные накаты.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает, если вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112.