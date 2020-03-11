11.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию

14:30 11.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
3

На последнем школьном звонке 11-классникам Бердска вручается уникальный выпуск журнала «Выпускник».

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник 2020». Срочно ждем информацию
Проект «Выпускник-2019»

Издательский дом «БукЪвица» начинает работу над выпуском 2020 года.
Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2020» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.
Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2019-2020 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото. Мы готовы с каждым классом индивидуально обсуждать: чем мы можем вам помочь – что написать и что сфотографировать.

Очень просим – не затягивать. Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!
Мы ждем информацию от Вас на ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения 8-953-765-6415.

Удачного учебного года!

Мнение читателей
2
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Храните журналы "Парад"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

19 марта 2020 года магнитная буря достигнет 4-5 баллов: пострадают не только метеозависимые люди
15:25 11-03-2020
19 марта 2020 года магнитная буря достигнет 4-5 баллов: пострадают не только метеозависимые люди
Кровать односпальная — секреты выбора
15:18 11-03-2020
Кровать односпальная — секреты выбора
Банк ДОМ.РФ добавлен в перечень банков для участия в госзакупках
15:18 11-03-2020
Банк ДОМ.РФ добавлен в перечень банков для участия в госзакупках
Закон о поправках в Конституцию России приняла Госдума
15:17 11-03-2020
Закон о поправках в Конституцию России приняла Госдума
Пигментация лица: причины и устранение проблемы
15:17 11-03-2020
Пигментация лица: причины и устранение проблемы
Комаровский : Как отличить коронавирус от гриппа?
15:16 11-03-2020
Комаровский : Как отличить коронавирус от гриппа?
Возможности успешного выбора автоматических рулонных штор
15:16 11-03-2020
Возможности успешного выбора автоматических рулонных штор
Опасные ингредиенты в составе кремов: Топ- 4 нежелательных вещества
15:15 11-03-2020
Опасные ингредиенты в составе кремов: Топ- 4 нежелательных вещества
Освободить от налогов на зарплату американцев до конца года хочет Трамп
15:15 11-03-2020
Освободить от налогов на зарплату американцев до конца года хочет Трамп
Возможности выбора оборудования ЭЛМАШ
15:13 11-03-2020
Возможности выбора оборудования ЭЛМАШ