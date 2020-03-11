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Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

16:47 11.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года. 

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск
Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 65 новостей

Дорогие читатели!  Фотомарафоны стали популярной рубрикой и на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». мы решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей.  Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете подарить уникальный подарок — фото в нашей газете «Курьер.Среда.Бердск».  Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 10 апреля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя сестрёнка) Егорова Ирина))

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой родной старший брат Иван, нашего папу зовут Юрий Самусь

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