11.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

17:10 11.03.2020 Фото: из архива редакции
0

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск
Папа Паша с дочкой Сашей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 65 новостей

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей. Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Мы опубликуем все снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в мае 2020 года. Вы сможете удивить свое чадо, подарив ему газету. Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Фото принимаем до 15 мая 2020 года.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2018.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2019.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Наши самые любимые сыночки Заур и Назар Агаевы.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Мои доченьки Софья и Алина,мои сыночки Дмитрий и Данила

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Климович Артём 11 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Климович Таисия 2 год

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Разетдинов Матвей 7 лет

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Мой сынок, Савва

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Дочечка Катюша

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Моя доченька Карина

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш сынок, Спирин Ярослав

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Наш сынок Нарзиев Тимур

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Наши дочки Нарзиева Дильнара и Нарзиева Ангелина

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Мои любимые доченьки — Катерина и Виктория.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждем снимки!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБлагодарность от губернатора получил "ЦМУ города Бердска"
17:45 11-03-2020
Благодарность от губернатора получил
Держать Украину под контролем на деньги России хочет США, заявил Путин
17:30 11-03-2020
Держать Украину под контролем на деньги России хочет США, заявил Путин
Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма
17:19 11-03-2020
Модные аксессуары для волос в 2020 году: лента, ободок, чалма
БердскЧернокожий продавец секс-шопа в Париже: Что, русские приехали?
17:18 11-03-2020
Чернокожий продавец секс-шопа в Париже: Что, русские приехали?
БердскО гастрономических предпочтениях Толстого рассказали на фестивале в Бердске
17:15 11-03-2020
О гастрономических предпочтениях Толстого рассказали на фестивале в Бердске
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:10 11-03-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает
Отменил выдачу виз по прибытию для россиян Таиланд из-за коронавируса
17:00 11-03-2020
Отменил выдачу виз по прибытию для россиян Таиланд из-за коронавируса
Алкоголизм определяется по группе крови. Проверь, есть ли у тебя склонность к спиртному!
16:48 11-03-2020
Алкоголизм определяется по группе крови. Проверь, есть ли у тебя склонность к спиртному!
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
16:47 11-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
На 10% рухнут цены на недвижимость в России за 2 года 1
16:45 11-03-2020
На 10% рухнут цены на недвижимость в России за 2 года