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Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта

21:19 11.03.2020 Фото: pxhere.com
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13 марта — это один из самых лучших дней для посева любых растений.

Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта
19 марта не стоит заниматься садово-огородными делами

Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей.

11 марта: хорошее время для посадки роз, различных луковичных и клубневых растений.

12 марта: идеальный период для посадки корнеплодов, картофеля.
13 марта: один из самых лучших дней для посева любых растений.
14 марта: день хорош для посадки многих семян и корнеплодов.
15 марта: подходящее время для удобрения почвы.

16 марта: можно сеять зелень, лук и чеснок, а также бобовые.

17 марта: день подходит для посева картофеля и корнеплодов. Можно также вносить удобрения в почву.
18 марта: в этот период позволительно заниматься теми же действиями, что и в предыдущий, к тому же можно посеять семена овощных культур.
19 марта: не стоит заниматься садово-огородными делами.
20 марта: день подходит для работ в саду (обрезать деревья, вносить удобрения, обрабатывать растения от вредителей).

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что планируете посадить в эти сроки? Какие всходы уже есть?

Аноним, 06 марта 2020 18:29
НВР:
Нет
Аноним, 07 марта 2020 05:05
НВР:
Помидоры. Взошли перцы и баклажаны, гвоздика Турецкая.
Татьяна, 07 марта 2020 05:07
НВР:
Помидоры. Взошли перцы и баклажаны, гвоздика Турецкая.
Аноним, 07 марта 2020 08:53
НВР:
Томаты
Аноним, 07 марта 2020 10:16
НВР:
Перец,баклажаны
Аноним, 07 марта 2020 11:32
НВР:
Посажу томаты на рассаду
Аноним, 07 марта 2020 15:46
НВР:
Томаты, астры, бегонию
Аноним, 07 марта 2020 16:27
Банан, апельсин и авокадо
Женька, 07 марта 2020 20:06
У меня перцы уже растут, а с 13 по 17 марта буду сеять огурцы)))
Ольга, 07 марта 2020 20:42
НВР:
Вы для какого региона статьи выпускаете?
Гы, 10 марта 2020 10:16
тоже смущает в снег 11 марта садить картоху :)
Аноним, 08 марта 2020 22:14
Рано еще картоху сажать, в первых числах июня садим ее.
Нонна, 11 марта 2020 22:02
Это семена картохи
Аноним, 09 марта 2020 09:27
НВР:
Капусту и томат планирую посадить.у нас ещё зима
Аноним, 09 марта 2020 11:35
Сугробы по пояс какая картошка
Аноним, 09 марта 2020 15:28
Это наверно в узбекистане там уже пора
Аноним, 09 марта 2020 15:31
НВР:перцы баклажаны и томаты всходят а про картошку так это наверно в узбекестане уже можно
Аноним, 10 марта 2020 11:50
НВР:
Помидоры
Аноним, 10 марта 2020 14:39
Нужно календарь писать под каждый регион отдельно.
Аноним, 10 марта 2020 14:58
Когда сеять бархотцы? НВР:
Irina, 10 марта 2020 15:27
В этом году отлично взошел перец, а вот помидоры почему то плохо всходят, хоть и сеяла всё по календарю
Аноним, 10 марта 2020 15:53
да-да, всходы только от лунного календаря зависят

качество семян, условия, влажность, температура.... не, не слышали про такое
Аноним, 10 марта 2020 16:09
Семена очень качественные - ТУРЕЦКИЕ.
Турки нашу страну очень любят, плохого не пошлют.
Аноним, 10 марта 2020 19:07
НВР:
Посеяны перцы-февраля,итоматы-24февраля
Аноним, 10 марта 2020 19:28
НВР:
перец и томаты взошли,на этой неделе буду сеять зелень,цветы,капусту.
Аноним, 10 марта 2020 20:38
НВР:
Флокс друмонда,однолетние георгины,рудбекию,молочай,много семян. Посадила петунию,агератум,алиссум,аквилегию и дельфиниумы
Аноним, 10 марта 2020 21:05
Перец не вошёл, беда
Аноним, 10 марта 2020 23:45
Перец сладкийщНВР:
Аноним, 11 марта 2020 07:33
НВР:
Томаты для теплицы есть всходы,планирую посев томатов ранних для грунта
Аноним, 11 марта 2020 08:48
У меня растут томаты

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