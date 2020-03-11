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Детское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске

01:45 11.03.2020, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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Но как только у мамы появится статус гражданки России, она получит право на получение данного пособия. Отец ребенка может и не иметь гражданства.

Детское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске
Чтобы получать детское пособие на первого ребенка до 3 лет, семья должна иметь среднедушевой доход не более 24 972 рублей
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и Новосибирске

Детское пособие до 3 лет: Мамы с видом на жительство не получат пособие в России, Бердске и НовосибирскеСенатор: Обвал рубля не отразится на индексации пенсий и соцвыплатЕщё 95 новостей

Не все мамы могут получить пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12037 рублей в Бердске.

В Центр социальной поддержки населения обращаются немало мам с вопросом: могут ли они получить пособие на ребенка, если у них есть только вид на жительство?

Отец может быть не гражданином России, но мама, получатель пособия, обязательно должна быть гражданином Российской Федерации, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Центра соцподдержки населения Светлана Казакова.

Как только мамы станут гражданами России, у них появится право на получение пособия на первого ребенка до 3 лет, отметила Светлана Дмитриевна.

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации (в 2020 году в Новосибирской области этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

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