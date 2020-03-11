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Недвижимость / Общество

Снижать взносы по ипотеке в рамках господдержки поручил правительству Владимир Путин

09:55 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Вопрос о значительном размере первоначального взноса, который составляет 20% стоимости жилья, был поднят в пятницу во время встречи, которую в преддверии Международного женского дня глава государства провел после посещения парашютного завода «Полет» в Иваново.

Снижать взносы по ипотеке в рамках господдержки поручил правительству Владимир Путин
По словам президента, необходимо проработать этот вопрос технически, и «финансово надо посчитать»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть для молодых семей возможность снижения первоначального взноса по ипотеке в рамках господдержки.

Вопрос о значительном размере первоначального взноса, который составляет 20% стоимости жилья, был поднят в пятницу во время встречи, которую в преддверии Международного женского дня глава государства провел после посещения парашютного завода «Полет» в Иваново.

«Это нужно проработать. В принципе я понимаю эти озабоченности <…> Когда с губернатором ехали на машине из аэропорта, как раз обсуждали эту тему, не преувеличиваю нисколько. Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми. Мы подумаем, правительство подумает, будем считать, что такое поручение уже есть», — сказал Путин.

Он добавил, что необходимо проработать этот вопрос технически, и «финансово надо посчитать». «Но это (размер первоначального взноса — прим. ТАСС) проблема. Мы знаем об этом, работаем над этим», — подчеркнул Путин.

Тему размера первоначального взноса подняла сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ивановской области, член областной общественной палаты Екатерина Копылова. По ее словам, в настоящий момент «не все семьи могут воспользоваться государственной поддержкой и купить новое комфортное жилье. Причиной является величина первоначального взноса.

При этом Копылова подчеркнула, что в сейчас некоторые банки уже идут на снижение размера первоначального взноса до 10-15%.

Источник: ТАСС

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