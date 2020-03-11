Астрологический гороскоп с 11 по 15 марта 2020 года: 12 марта надо проявлять осторожность с финансами

Весам стоит помнить про закон бумеранга: люди получают то, что отдают. Одинокие знаки имеют возможность с кем-то познакомиться на этой неделе и завести роман.

Большинство людей верят в астрологические прогнозы и придерживаются некоторых рекомендаций, которые дают астрологи. Астрологи подготовили гороскоп с 11 по 15 марта 2020 года, благодаря которому каждый может почерпнуть нужную информацию на предстоящий день и получить советы о том, как перебороть лень.

Гороскоп с 11 по 15 марта 2020 года для огненных знаков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам не стоит спешить с некоторыми решениями. Перед тем как сделать выбор, стоит хорошенько все обдумать. В денежных вопросах лучше попросить совета у специалиста. Любые сделки, которые связаны с недвижимостью и продажами, стоит отложить на другую неделю.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам повезло, так как в данный период времени будет очень много энергии, которую необходимо направить в нужное русло. Самое главное – это избегать любых конфликтных ситуаций, особенно с близкими людьми. Если все же не получится избежать ссор, то мириться придется очень долго. С 13 по 15 марта 2020 года следует порадовать себя чем-то приятным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Представителям знака Лев нужно больше проводить свободного времени с близкими людьми, которые нуждаются в поддержке и общении. Благоприятное время для шопинга и походов в салоны красоты. Подходящий период для хорошего отпуска.

Гороскоп с 11 по 15 марта 2020 года для знаков Земли

Дева (23 августа — 22 сентября)

Представителям знака Дева астрологи советуют важные дела завершить именно на этой неделе, иначе в другие дни они могут принести много хлопот. Следует отвечать за свои поступки и не давать обещаний, особенно тем людям, с которыми мало знакомы. Нужно больше сосредоточиться на учебе и исправить недочеты, а домашние дела и уборку отложить на потом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам не нужно скромничать, наоборот, необходимо показать свои самые лучшие качества и стороны окружающим людям. Прекрасное время для творчества и спорта. Астрологи не рекомендуют в это время брать любые деньги в долг. 12 марта надо проявлять осторожность с финансами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам для того, чтобы реализовать все свои желания и мечты, нужно только больше верить в себя и свои возможности, а также быть более решительными. Не нужно бояться высказывать собственное мнение и отстаивать свою точку зрения. Рекомендована уборка и другие домашние дела, которые помогут разобраться в голове и мыслях.

Гороскоп с 11 по 15 марта 2020 года для воздушных знаков

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представителям данного знака стоит быть аккуратными в это время, так как возможны ссоры с близким человеком, причем даже расставание. Нужно контролировать собственные эмоции. Стоит идти на компромисс, если это действительно нужно. Непросто будет противостоять соблазнам, но это нужно сделать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам стоит помнить про закон бумеранга: люди получают то, что отдают. Одинокие знаки имеют возможность с кем-то познакомиться на этой неделе и завести роман. Семейным знакам нужно больше проводить времени с семьей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут познакомиться с нужными людьми в данный период времени. Чуть позже знакомства могут перерасти в хорошие отношения. Астрологи рекомендуют провести эту неделю с пользой и завершить все незаконченные дела и проблемы.

Гороскоп с 11 по 15 марта 2020 года для знаков стихи Воды

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит быть готовым проявить себя перед начальством. Благоприятное время для карьеры и новых начинаний. Есть все шансы показать себя публике с положительной стороны и получить похвалу. Возможен визит родственников с проблемами, которые необходимо решить. Не нужно отказывать в просьбе помочь. В концу недели ожидается переутомление. Рекомендован хороший отдых в одиночестве и хороший сон.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам стоит меньше провоцировать окружение на ссоры, иначе это закончится не совсем положительно. Даже если настроения не будет в эти дни, то нужно постараться его себе самостоятельно создать. Могут произойти некоторые ситуации, причем исход будет зависеть от того, как их воспримут Скорпионы. Подходящий период для спорта, танцев.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представители знака Рак будут нуждаться в помощи коллег – не стоит бояться их просить об этом. Ближе к концу недели придется краснеть за ситуацию, совершенную недавно. Благоприятное время для общения и новых знакомств с интересными людьми. Также астрологи не советуют отказывать родителям в просьбе помочь.

Источник: rsute.ru