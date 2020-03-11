Что можно и нельзя делать на Вербное воскресенье в 2020 году: Запрещен любой физический труд, работа по дому, уборка, шитье

Наши предки верили, что в Вербное воскресенье нельзя стричься и даже расчесываться, иначе волосы будут очень ломкими.

Наши предки верили, что в Вербное воскресенье нельзя стричься и даже расчесываться

Вербное воскресенье — последнее воскресенье перед Пасхой и именно с этого праздника начинается Страстная седмица — самое строгое время перед Великим Воскресением Христовым. В этот день Иисус на осле въехал в Иерусалим и был радостно встречен жителями города. Они приветствовали своего спасителя, держа в руках пальмовые ветви и восклицая «Осанна», что означает «Спасение». Пальмовые ветви у нас не растут, поэтому в наших краях они заменены на вербовые веточки, которые одни из первых расцветают после зимы и символизируют возрождение жизни.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье — 12 апреля 2020 года?

В Вербное воскресенье запрещен любой физический труд, работа по дому, уборка, шитье, вязание и т.д.

В праздник нельзя ругаться и ссориться, употреблять алкоголь, устраивать шумные вечеринки и праздники.

Так как действует Великий пост, запрещено есть мясо и продукты животного происхождения, но в честь праздника в этот день разрешена рыба.

Наши предки верили, что в Вербное воскресенье нельзя стричься и даже расчесываться, иначе волосы будут очень ломкими.

Что можно делать в этот день?

В этот день верующие ходят в церковь на праздничную службу, чтобы помолиться, духовно очиститься и подготовиться к самой строгой неделе перед Пасхой.

В этот день в церкви освещают веточки вербы, по поверью, они имеют особую силу — способны укрепить здоровье человека и защитить от болезней. По традиции, веточками вербы нужно несколько раз легонько ударить каждого члена семьи и проговорить: «Не я б’ю, верба б’є . За тиждень — Великдень; Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, Та багатий, як земля!».

Несмотря на пост этот день хозяйки готовят разрешенные блюда и накрывают стол, собирая вместе всю семью.

Обязательно пекут булочки в форме почек или запекают вербовые почки в хлебе. Таким хлебом угощают всех близких и даже домашних животных, чтобы все были здоровы и защищены от любых напастей.

В Вербное воскресенье можно посадить комнатное растение, если оно примется и начнет цвести — быть человеку богатым и успешным.

Народные приметы на Вербное воскресенье



Освященная в этот день верба защитит ваш дом от негатива и зла, от пожара и наводнения, поэтому обязательно положите эти веточки около иконы.Часто в хлебе или булочке запекают монетку, если она попадется незамужней девушке — то быть скорой свадьбе.Если в праздник солнечная безветренная погода, то лето будет очень теплым.Если в Вербное воскресенье тепло и нет заморозков, то лето будет очень урожайным на фрукты.

Источник: kolobok.ua