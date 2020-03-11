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Красота / Общество

5 напитков для эффективного похудения

14:28 11.03.2020 Фото: pixabay.com
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Первым из напитков для похудения можно отметить кокосовую воду, вкусный напиток, который многие любят, особенно летом.

5 напитков для эффективного похудения
Тело человека нуждается в воде

Секрет похудения заключается не только в том, чтобы сосредоточиться на питании, но и на том, чтобы заботиться о напитках. Возможно, популярные фруктовые соки, энергетические и безалкогольные напитки загружены углеводами и добавленными сахарами, которые могут разрушить все усилия по потере веса.

Существуют некоторые напитки, способные ускорить процесс сжигания жира и помочь похудеть быстрее. Интегрируя их в свой ежедневный рацион, можно заметно потерять все без использования каких-либо добавок, лекарств или таблеток.

Кокосовая вода

Первым из напитков для похудения можно отметить кокосовую воду, вкусный напиток, который многие любят, особенно летом. Кокосовая вода содержит больше электролитов, чем большинство энергетических напитков и фруктовых соков без искусственных ароматизаторов.

Этот сок может помочь ускорить метаболизм естественным путем и дать организму больше энергии. Таким образом, можно оставаться сильными и энергичными в течение всего дня, при этому ускоряя свое похудение.

Коктейли на основе йогурта
Этот напиток рекомендуется не только потому, что густота смузи убивает аппетит, но и потому, что йогурт насыщен кальцием.

Многие исследователи обнаружили, что можно потерять более 81% жира в области живота и 61% общего жира, если добавить йогурт в свой ежедневный рацион, потому что кальций помогает сжигать жир, а также ограничить количество жира, которое производит тело.

Сывороточный протеин
Сывороточный протеин может помочь организму уменьшить аппетит, подавляя гормоны, которые сдерживают эту тягу. В исследовании людям, которые пили казеин или сыворотку, через 90 минут разрешалось свободно есть за шведским столом. Дело в том, что они потребляли значительно меньше калорий, чем те, кто не пил казеин или сыворотку.

Обезжиренное молоко
Молоко является очень богатым источником кальция, который ускоряет процесс потери жира путем увеличения его расщепления в жировых клетках. Но это не значит, что нужно пить слишком много молока каждый день. Рекомендовано добавить молоко в свой ежедневный рацион в умеренных количествах, чтобы ускорить процесс потери веса.

Вода

Тело человека нуждается в большом количестве воды, чтобы облегчить расщепление жира. Питьевая вода помогает выводить токсины и заряжать организм энергией в течение всего дня, чтобы он смог работать наиболее эффективно. Нужно помнить, что пить галлоны воды – это не единственный способ похудеть. В любом случае необходимо вводить соответствующий режим физических упражнений и перейти на правильную диету. Питьевая вода поможет сохранить тело стройным, чистым и поможет всем органам работать правильно, а не работать «сверхурочно».

Источник: rsute.ru

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