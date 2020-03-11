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Алкоголизм определяется по группе крови. Проверь, есть ли у тебя склонность к спиртному!

16:48 11.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Самую большую устойчивость к алкоголю имеют люди с четвертой группой крови, однако это относится к «разумным» дозам алкоголя.

Алкоголизм определяется по группе крови. Проверь, есть ли у тебя склонность к спиртному!
Самую большую устойчивость к алкоголю имеют люди с четвертой группой крови

Ученые установили, что реакция организма на алкоголь зависит от группы крови. Например, люди с первой группой крови, которую имеют большинство жителей Европы, имеют «нейтральную» переносимость. Употребление спиртных напитков в разумных пределах не вызовет никаких негативных реакций.

Такого нельзя сказать о людях со второй группой крови. Определено, что у таких людей наблюдается генетический недостаток глюкозы в организме. Алкоголь может вызвать привыкание, заполняя недостаток глюкозы.

Представители третьей группы крови также имеют «нейтральную» переносимость. Однако им нужно учитывать повышенный риск развития деменции в старшем возрасте, который увеличивается из-за принятия спиртного.

Самую большую устойчивость к алкоголю имеют люди с четвертой группой крови, однако это относится к «разумным» дозам алкоголя. Чрезмерное употребление спиртного приводит к разрушению организма с любой группой крови.

Источник: https://www.medikforum.ru/health/90306-vrach-rasskazal-komu-protivopokazana-mineralnaya-voda.html

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А какая группа крови у вас? Вы склонны к злоупотреблению спиртным?

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