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Здоровье

ИП Вепринцев news современные методы диагностики и коррекции здоровья человека

08:59 11.03.2020 Фото: ИП Вепринцев
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Палсинг – биорезонансная телесно ориентированная терапия (ручной вибрационный массаж с элементами мануальной терапии и Традиционной Восточной медицины, Австралия)

ИП Вепринцев news современные методы диагностики и коррекции здоровья человека
Палсинг – биорезонансная телесно ориентированная терапия

РЕАБИЛИТОЛОГ

Современные методы диагностики и коррекции

Дисфункций:

  1. Опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, грыжи диска, болезнь Бехтерева, рассеянный склероз, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие и т.д.) Реабилитация постинсультных и посттравматических больных, ДЦП.
  2. Мозгового и лицевого черепа (нехирургическая коррекция асимметрий, внутричерепная гипертензия, синдром позвоночной артерии и т.д.), невропатия лицевого нерва.
  3. Висцеральных органов (в т.ч. урогенитальной сферы, гастроптоз, нефроптоз, дискенизия желчного пузыря, проблемы бесплодия и т.д.)
  4. Эстетическая интеграция лица и тела (ликвидация морщин и «двойного» подбородка, антицеллюлитная программа (снятие лимфостаза, отеков, уменьшение окружности тела на 2-5см за 1 сеанс), мастопатия и т.д.)
  5.  Психосоматическая релаксация и т.д.
  6. Восточный массаж по методике Шеньянского Института Традиционной Медицины (детский, взрослый).
  7. Палсинг – биорезонансная телесно ориентированная терапия (ручной вибрационный массаж с элементами мануальной терапии и Традиционной Восточной медицины, Австралия)
  8. Спортивный массаж и др.

Физическими средствами комплексно, остеопатия, мануальная терапия, массаж, традиционная восточная медицина, ЛФК, патронаж, консультации. Эффекты. Например — купирование болевого синдрома, восстановление двигательной функции у пациентов с диагнозом — грыжа межпозвоночного диска размером 12-15мм, за 3-5 сеансов.

Источник: Раздел ИП Вепринцева на сайте Весь Бердск

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