ИП Вепринцев news современные методы диагностики и коррекции здоровья человека

РЕАБИЛИТОЛОГ
Современные методы диагностики и коррекции
Дисфункций:
- Опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, грыжи диска, болезнь Бехтерева, рассеянный склероз, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие и т.д.) Реабилитация постинсультных и посттравматических больных, ДЦП.
- Мозгового и лицевого черепа (нехирургическая коррекция асимметрий, внутричерепная гипертензия, синдром позвоночной артерии и т.д.), невропатия лицевого нерва.
- Висцеральных органов (в т.ч. урогенитальной сферы, гастроптоз, нефроптоз, дискенизия желчного пузыря, проблемы бесплодия и т.д.)
- Эстетическая интеграция лица и тела (ликвидация морщин и «двойного» подбородка, антицеллюлитная программа (снятие лимфостаза, отеков, уменьшение окружности тела на 2-5см за 1 сеанс), мастопатия и т.д.)
- Психосоматическая релаксация и т.д.
- Восточный массаж по методике Шеньянского Института Традиционной Медицины (детский, взрослый).
- Палсинг – биорезонансная телесно ориентированная терапия (ручной вибрационный массаж с элементами мануальной терапии и Традиционной Восточной медицины, Австралия)
- Спортивный массаж и др.
Физическими средствами комплексно, остеопатия, мануальная терапия, массаж, традиционная восточная медицина, ЛФК, патронаж, консультации. Эффекты. Например — купирование болевого синдрома, восстановление двигательной функции у пациентов с диагнозом — грыжа межпозвоночного диска размером 12-15мм, за 3-5 сеансов.
Источник: Раздел ИП Вепринцева на сайте Весь Бердск