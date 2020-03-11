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Красота

«Тонус-клуб» подкорректирует любой вес

09:59 11.03.2020 Фото: «Тонус-клуб»
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Ваакумные тренажеры, тонусные столы, виброплатформы и еще много других эффектривных тренажеров помогут добиться желаемой формы.

Тонус клуб подкорректирует любой вес
Идеальная фигура к лету с «Тонусом»

Коррекция веса для женщин с любой физической подготовкой и в любом возрасте.

Ваакумные тренажеры, тонусные столы, виброплатформы и еще много других эффектривных тренажеров помогут добиться желаемой формы. Наши специалисты раасскажут и покажут как работать и каких результатов можно добиться, регулярно посещая «Тонус-клуб».

С «Тонусом» желаемая фигура станет реальностью!

Все подробности по телефонам:

310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19)

286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21)

Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск

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