«Тонус-клуб» подкорректирует любой вес

Ваакумные тренажеры, тонусные столы, виброплатформы и еще много других эффектривных тренажеров помогут добиться желаемой формы.

Идеальная фигура к лету с «Тонусом» Коррекция веса для женщин с любой физической подготовкой и в любом возрасте. Ваакумные тренажеры, тонусные столы, виброплатформы и еще много других эффектривных тренажеров помогут добиться желаемой формы. Наши специалисты раасскажут и покажут как работать и каких результатов можно добиться, регулярно посещая «Тонус-клуб». С «Тонусом» желаемая фигура станет реальностью! Все подробности по телефонам: 310-44-70 (г. Бердск, ул. Первомайская, 19) 286-10-82 (Академгородок, ул. Российская, 21) Источник: Раздел «Тонус-клуба» на сайте Весь Бердск

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