На 4224 рубля месяц должен питаться взрослый житель Бердска

С начала года минимальный набор продуктов подорожал на 1,1%.

Минимальный продуктовый набор подорожал

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 1) в расчете на месяц по Новосибирской области в феврале 2020 года составила 4224,94 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,1%, а с начала года – на 1,1%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,5%, на долю молочных продуктов приходится 22,1%, мяса и мясопродуктов – 17,4%, плодов и овощей – 14,1%, рыбы – 5,1%, жиров – 5,1%, чая, соли и специй – 3,8%, яиц – 2,1%, сахара и кондитерских изделий – 1,8%.

В феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, жиров. Доля плодов и овощей, чая, соли и специй, яиц, сахара и кондитерских изделий снизилась.

Источник: Новосибирскстат