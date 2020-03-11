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Прогнала угрожавшего ножом грабителя сотрудница банка в Хабаровске

08:30 11.03.2020 Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
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С места происшествия злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Он разыскивается.

Прогнала угрожавшего ножом грабителя сотрудница банка в Хабаровске

С места происшествия злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Он разыскивается.

В Хабаровске сотрудница банка оказала сопротивление грабителю с ножом, сообщил РБК старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, в 09:00 по местному времени (02:00 мск) в отделение банка на улице Краснореченской вошел неизвестный с ножом. В офисе в тот момент находились кассир в отдельном помещении и офис-менеджер.

«Подошел к офис-менеджеру, достал некую емкость с, предположительно, горючей жидкостью, потому что специфический запах пошел, вылил какую-то часть на голову менеджера и потребовал денежные средства. Для большей убедительности достал нож», — заявил Блинов.

Женщина оказала сопротивление, в ходе борьбы он порезал ей руку. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. С места происшествия злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Он разыскивается.

15 января четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Злоумышленники скрылись без денег, после того как сотрудники банка оказали сопротивление.

Источник: РБК

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