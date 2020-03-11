Сиделки соцзащиты за 1500 рублей избавляют от переезда в Дом престарелых жителей Бердска

В городе появилась служба сиделок, входящая в бюджетную структуру. 11 кандидатов прошли обучение в медколледже и теперь работают с 21 одинокими немощными бердчанами.

Людмила Бекполова два года ухаживает за Вассой Колташевой, но с февраля этого года — в качестве сиделки

С февраля начала работу служба сиделок в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Бердска. 11 претенденток на работу сиделками прошли обучение в бердском медколледже и теперь полученные знания применяют на практике. За каждой сиделкой закрепили по два человека. С каждым опекаемым сиделки проводят по полдня.

«Я день и ночь жду ее»

Вассе Колташевой 89 лет. Судьба распорядилась так, что осталась старушка почти одна на всем белом свете. Супруг давно умер. Деток Бог не дал. Загубила свое здоровье Васса Алексеевна во время войны на тяжелой работе в колхозе. Правда, есть у нее племянница, тоже пожилая женщина и ее дочь, которые навещают ее в выходные дни, иногда вечерами.

Родом Васса Колташева из Алтайского края. Работала в колхозе им. Ленина. В войну возила копны сена то на быках, то на коровах. Приходилось таскать тяжелые мешки. Надсадилась.

Автор видео Галина Панчева



В Бердск Васса Алексеевна вместе с супругом перебралась в 1968 году. Работала долгое время бухгалтером в Сбербанке. Мужа схоронила в 1980 году. С тех пор так и живет одна.

К труженице тыла прикрепили сиделку Людмилу Бекполову. Она не новичок в соцзащите — трудилась соцработником почти 26 лет. И когда встал вопрос о получении профессии сиделки — долго не раздумывала. С Вассой Алексеевной Бекполова работает уже два года, но только теперь — в качестве сиделки.

Если бы не служба сиделок, то не миновать бы старушке Дома престарелых. После перенесенного инсульта труженица тыла уже не может себя обслуживать.

Рабочий день Людмилы Михайловны начинается с уборки постели старушки и гигиены ее тела. Затем приготовление горячего завтрака, кормление, и обязательное измерение артериального давления и прием необходимых лекарств, перечислила Бекполова. В услуги сиделки входит и стирка постельного и нательного белья подопечных. С Вассой Алексеевной сиделка проводит по 4-6 часов в сутки. Иногда задерживается и дольше.

По словам сиделки, на курсах она получила отличные знания по уходу за престарелыми людьми. Со своими подопечными неплохо ладит.

Автор видео Галина Панчева



Для старушки Людмила Михайловна уже давно стала родным человеком.

-Я день и ночь жду ее, — уверила бабушка.

В день встречи с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» Вассу Колташеву ждал приятный сюрприз. Начальник отдела социальной помощи населению Наталья Скоромных вручила труженице тыла медаль к 75-летию Победы и букет цветов. От внимания незнакомых людей старушка растрогалась. А еще просила приходить к ней в гости — хоть каждый день.

Вручили медаль к 75-летию Победы труженице тыла

Автор видео Галина Панчева



8 млн рублей на реализацию программы ухода за немощными

В Бердске на реализацию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами в рамках регионального проекта «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»

выделено 8 млн 158 тыс. 500 рублей. Эти средства будут расходоваться на обучение, заработную плату сиделок и специалистов по социальной работе (типизаторов, координатора), оборудование рабочего места и так далее, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Комплексного центра соцобслуживания населения Анна Владимирова.

Система долговременного ухода предполагает следующие основные этапы: выявление, типизация и уход. И на каждом этапе работают специально обученные сотрудники Комплексного центра. Если в текущем году в Новосибирской области будет организована работа 450 сиделок, то в городе Бердске их количество составило 11 человек. Все они прошли обучение по должности сиделка (помощник по уходу) в Бердском медколледже.

Обученных сиделок на всех не хватит

С февраля 2020 года услуги сиделок в Бердске получает 21 человек.

— Одна сиделка обслуживает двух человек. В основном это граждане одинокие или одинокопроживающие, чьи родственники не могут в силу занятости находиться с больным целый день. Особенно важна это услуга для граждан, у которых раньше не было выхода, кроме как оформление в дом престарелых. Сегодня же им предоставляется возможность находиться в привычных для них условиях, что очень важно для пожилых людей. У нас и раньше были такие обслуживаемые, но соцработники не могли уделять им столько внимания и помощи. Даже если ходили ежедневно готовить, убирать, обеспечивать самые необходимые жизненные потребности. И это временно, пока человека оформляли в дом-интернат.

Сегодня около такого больного полдня находится сиделка, вечером заботу о нем берут на себя родственники, часто помогают соседи, большое спасибо таким неравнодушным людям. Работа сиделки для того, за кем она ухаживает, бесплатная, оплачиваются только социальные услуги по тарифам, утвержденным приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 502-ТС — в основном это кормление или помощь в приеме пищи два раза в день, гигиенические процедуры, индивидуальные уходовые услуги. У одиноких граждан услуг больше, соответственно, это и уборка квартиры, и стирка, и приготовление пищи. Услуги в месяц обходятся в среднем 1500-2500 руб. При приеме на обслуживание берется во внимание нуждаемость семьи или гражданина в услугах. Конечно, учитывая, что сиделок всего 11 человек, обеспечить всех желающих пока невозможно. Составляем очередь, ведь обслуживаемый, например, после перелома шейки бедра или перенесенного инсульта поправляется, может уже самостоятельно передвигаться по квартире, частично обслуживать себя сам, и к нему для оказания помощи будет приходить уже социальный работник.

Сиделка находится у больного не более 4-6 часов в день, в зависимости от нуждаемости. Если необходимо, то уже социальный работник оказывает такие услуги, как покупка продуктов питания, выписка льготных рецептов и их приобретение и доставка, оплата услуг ЖКХ и другие, — объяснила Анна Павловна.