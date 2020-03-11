2 миллиона рублей разрешат переводить друг другу жителям России

Система быстрых платежей начала работу в 2020 году

В новом проекте положения «О платежной системе Банка России» регулятор предложил изменить максимальный размер перевода в Системе быстрых платежей: с нынешних 600 тыс. руб. его планируется поднять до 2 млн руб.

«Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн руб. с нынешних 600 тыс. руб. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ уточнил сроки внедрения банками разных типов платежей для их клиентов. Так, в 2021 году с 1 февраля банки-участники должны предоставить гражданам возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду, периодические платежи станут возможными с 1 июля, а с 1 октября пользователи системы смогут переводить деньги брокерам, доверительным управляющим и другим лицам по операциям на финансовых рынках.

«Указанные даты являются предельным сроком, к которому банки будут обязаны предоставлять те или иные типы операций в СБП своим клиентам. Вместе с тем по мере готовности банки смогут это делать и раньше. Так, уже сегодня некоторые банки активно разворачивают сервисы оплаты в СБП товаров, работ, услуг, ЖКУ и проведения других типов платежей», — говорится в сообщении.

СБП была запущена Центробанком и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Она позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода — в этом случае перевод со счета физлица осуществляется на счет юридического лица. До 1 января 2020 года для банков эти операции были бесплатными, но затем регулятор начал брать комиссию как с банка отправителя, так и с банка получателя.

25 февраля 2020 года совет директоров ЦБ решил вернуть нулевую комиссию для банков в СПБ. Льготный период будет установлен с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года. «Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам», — заявили тогда в ЦБ.

К СБП с октября 2019 года обязаны были подключиться все 11 системно значимых банков. Единственный крупный российский банк, который этого еще не сделал, — Сбербанк, а его глава Герман Греф неоднократно критиковал систему. У банка есть своя система переводов, куда, в том числе, могут войти другие кредитные организации. Однако после штрафных санкций Центробанка Греф заявил, что некоторые сервисы СБП Сбербанк подключит уже к концу марта 2020 года.

Источник: РБК