Обнуление сроков Путина: Путин поддержал, но против снятие ограничение сроков президентства

Поправки в Конституцию: предлагается ввести неприкосновенность для Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. После исполнения своих полномочий он может стать сенатором пожизненно.

На пленарном заседании Государственной Думы по вопросам внесения поправок в Конституцию Российской Федерации

Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, при этом считает допустимым внесение в Конституцию изменений, которые позволили бы ему вновь участвовать в президентских выборах. Но прежде, считает президент, эту новацию должен оценить Конституционный суд. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Госдумы 10 марта, комментируя предлагаемые ко второму чтению поправки в Основной закон. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, принимая решения по конституционным поправкам, парламентарии будут руководствоваться озвученной президентом позицией. В итоге за неё

проголосовало подавляющее число депутатов — 380, 43 — против, один воздержался.

Депутаты согласились с президентом



Пакет президентских поправок в Конституцию был принят в первом чтении Госдумой 23 января. Затем к нему было подготовлено, в том числе депутатами и сенаторами, ещё около 400 поправок. Но на этом законодательные инициативы не иссякли. В день рассмотрения проекта закона во втором чтении 10 марта поступили ещё две, которые потребовали не просто дополнительного времени для обсуждения, но и присутствия непосредственно главы государства.

Депутат Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму, а зампред Комитета палаты по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова — снять ограничения на число президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

«Вопрос стоит не о нём, а о нас, гражданах России, и её будущем, — заметила первая женщина-космонавт. — Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо всё честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции».

После выступления Терешковой Вячеслав Володин объявил перерыв в работе палаты на полтора часа. «Поправка требует консультации с действующим президентом. Правильно спросить его мнение», — уточнил спикер Госдумы. В течение перерыва состоялись также и консультации с парламентскими фракциями.

После трёх часов дня в здании на Охотном Ряду президент появился лично. Владимир Путин выступил перед депутатами, отметив, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Госдуму. Также глава государства не поддержал отмену в Конституции ограничений по количеству президентских сроков. «Нецелесообразно убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков», — сказал Путин. Он напомнил, что в апреле состоится общероссийское голосование по изменениям в Основной закон, и если внести указанную поправку, может получиться, что полномочия президента продлеваются в результате безальтернативных выборов.

«Не нужно этого делать, у граждан России на любых выборах, на любых, альтернатива всегда должна быть», — отметил президент, добавив, что выборы должны быть открытыми и конкурентными. Он подчеркнул, что во многих странах нет ограничений по количеству сроков избрания главы государства, но для России он считает это неприемлемым.

У граждан России на любых выборах, на любых, альтернатива всегда должна быть.

При этом глава государства счёл допустимым внести в Конституцию РФ поправку, которая позволила бы ему после изменения Основного закона страны вновь участвовать в выборах главы государства. Но, по его мнению, эту поправку должен оценить Конституционный суд. «В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Основного закона», — заявил он.

При этом президент поблагодарил участников рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, «которые в интенсивном напряжённом режиме готовили их». «Убеждён, они будут полезны для страны, общества и наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить то, что составляет основу нашей жизни, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии нашим гражданам», — сказал Владимир Путин.

Получение действующим президентом права на участие в следующих выборах главы государства даёт возможность провести новую «балансировку» полномочий разных ветвей власти в России безболезненно для страны, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы видим, что происходит в мире, — волнуется бизнес, инвесторы. Есть попытки расшатать и ослабить Россию. И многие наши «партнёры» потирают руки, думая, как они будут работать с Россией без Путина. В этой связи считаю, что предложение Валентины Терешковой, которое даст возможность действующему президенту участвовать в следующих выборах главы государства, многих успокоит», — считает председатель палаты регионов.

Мы видим, что происходит в мире, — волнуется бизнес, инвесторы. Есть попытки расшатать и ослабить Россию. И многие наши «партнёры» потирают руки, думая, как они будут работать с Россией без Путина.

Она подчеркнула, что поправки в Основной закон носят фундаментальный характер, и выразила уверенность, что граждане их поддержат. И если Владимир Путин пойдёт на выборы-2024, это будет означать, что линия на укрепление России как социального государства и укрепление позиций нашей страны в мире будет продолжена.

Наиболее значимые поправки ко второму чтению

Защита исторической правды и семьи

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — говорится в тексте законопроекта.

Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берёт на себя заботу о сиротах.

Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

Закрепление мер соцподдержки

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На конституционном уровне определяется, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Верховенство российского права



Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Новые требования к президенту

Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Также Государственная Дума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Кроме того, предлагается ввести неприкосновенность для Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. После исполнения своих полномочий он может стать сенатором пожизненно.

В то же время бывший глава государства может быть лишён неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

Закрепление роли Госсовета

Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.

Новые требования к чиновникам, депутатам и судьям

Вводятся повышенные требования к лицам, осуществляющим публичную власть, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства. А именно — к премьер-министру и его заместителям, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, иметь счета за рубежом.

Усиление роли Государственной Думы

Госдума получит право утверждать кандидатуру председателя Правительства, предлагаемую президентом. Назначать утверждённого председателя будет президент.

Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей главы кабмина и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров «силового блока») по представлению председателя Правительства РФ.

Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также к ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность председателя Счётной палаты и половины от общего числа аудиторов Счётной палаты президент также будет вносить в Совет Федерации. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

Источник: ПГ