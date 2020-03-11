Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 11 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №8/2020.
В номере вы прочтете:
1. Бывший 63-летний афганец погиб на пожаре в «хрущевке».
2. Где дворники: 18 из 64 многоэтажек утонули в снегу.
3. Задержали 7-летнюю девочку при покупке пива.
4. Против зэков соберутся бердчане на митинг 14 марта в парке Победы.
5. Со 2 марта выдают маткапитал родителям первенца.
6. Незаконно сваливают снежные горы возле школы в Южном.
7. Против паводка: 12500 кубов снега вывезли.
8. Кричала из кабинета «Помогите!» экс-начмед Надежда Шахатова.
9. Обрушатся из-за глобального потепления природные катаклизмы на Сибирь.
10. Тысячи деревьев высадят в честь павших на войне.
11. Вдовы погибших в Чечне: чтобы кормить детей, в начале 1990-х годов пошли в спецназ лучшие мужчины Бердска.
12. Можно ли вылечить новый коронавирус?
13. По щелчку нельзя избавить от нефтезависимости Россию.
14. Продает душу за 2 млн рублей жительница Новосибирска.
15. Оживают ли в морге покойники и могут ли похоронить заживо человека?
16. Обожает книги, театр и не задает домашние задания.
17. Расписания движения по муниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
На обложке — Против зэков: 14 марта 200 человек выйдут на митинг
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