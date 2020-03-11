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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

08:33 11.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. В номере вышло расписание автобусов.

Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»
«Курьер. Среда. Бердск», №8/2020

Сегодня, 11 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №8/2020.

В номере вы прочтете:

1. Бывший 63-летний афганец погиб на пожаре в «хрущевке».

2. Где дворники: 18 из 64 многоэтажек утонули в снегу.

3. Задержали 7-летнюю девочку при покупке пива.

4. Против зэков соберутся бердчане на митинг 14 марта в парке Победы.

5. Со 2 марта выдают маткапитал родителям первенца.

6. Незаконно сваливают снежные горы возле школы в Южном.

7. Против паводка: 12500 кубов снега вывезли.

8. Кричала из кабинета «Помогите!» экс-начмед Надежда Шахатова.

9. Обрушатся из-за глобального потепления природные катаклизмы на Сибирь.

10. Тысячи деревьев высадят в честь павших на войне.

11. Вдовы погибших в Чечне: чтобы кормить детей, в начале 1990-х годов пошли в спецназ лучшие мужчины Бердска.

12. Можно ли вылечить новый коронавирус?

13. По щелчку нельзя избавить от нефтезависимости Россию.

14. Продает душу за 2 млн рублей жительница Новосибирска.

15. Оживают ли в морге покойники и могут ли похоронить заживо человека?

16. Обожает книги, театр и не задает домашние задания.

17. Расписания движения по муниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

На обложке — Против зэков: 14 марта 200 человек выйдут на митинг

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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