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Стабильность во власти увидел Медведев в участии Путина в новых выборах президента

09:45 11.03.2020 Фото: kremlin.ru
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По словам зампреда Совета безопасности, это «исключительно важно для нашей родины в современный период».

Стабильность во власти увидел Медведев в участии Путина в новых выборах президента
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Возможность для действующего президента России вновь принять участие в выборах главы государства в случае принятия поправок в Конституцию позволит сохранить стабильность в стране и преемственность власти. Такое мнение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти, — подчеркнул он. — А это исключительно важно для нашей родины в современный период».

Соответствующую поправку, внесенную 10 марта, Медведев назвал одной из ключевых. Он напомнил, что ни один из депутатов Госдумы при рассмотрении проекта закона о поправке к Конституции не проголосовал против. «Это в том числе говорит о том, насколько важны и своевременны предложенные президентом, парламентом и обществом поправки в основной закон страны», — считает зампред Совбеза России.

По его словам, обсуждаемые поправки вносятся «с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее [Конституции] основе». «А именно — незыблемость президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России», — пояснил Медведев. Он добавил, что предложенные поправки сохраняют все ключевые принципы формирования органов государственной власти. «Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок», — заявил зампред СБ РФ.

На заседании 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила уточнить в Конституции, что действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту. Терешкова предложила дополнить процедуру вступления в силу законопроекта и уточнить, что действующий глава государства сможет пойти на следующие президентские выборы. Госдума на заседании приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая дает право действующему президенту Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

Источник: ТАСС

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