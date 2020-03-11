11.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убил медведя ради фото в соцсетях и заплатил 300 тысяч рублей ущерба охотник в Новосибирской области

10:15 11.03.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
0

64-летний мужчина предстанет перед судом.

Убил медведя ради фото в соцсетях и заплатил 300 тысяч рублей ущерба охотник в Новосибирской области
Мужчина убил медведя и предстанет перед судом

16 августа 2019 года в полицию обратились охотоведы с заявлением о том, что в 7 километрах от села Иванкино Каргатского района Новосибирской области обнаружены останки туши медведя. На место выехала следственно-оперативная группа. Дознавателем Межмуниципального отдела МВД РФ «Каргатский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по фотографии, опубликованной в социальных сетях, установили и задержали подозреваемого в незаконной охоте — 64-летнего жителя города Обь Новосибирской области.

Как выяснили полицейские, подозреваемый находился на территории заказника в Каргатском районе, где, обнаружив медведя, убил его одним выстрелом из ружья. После этого мужчина сделал на фоне убитого медведя фотографию, которую впоследствии выложил в социальную сеть. Разделанную тушу животного и шкуру злоумышленник отвез на гусеничном тракторе по месту жительства.

В рамках расследования уголовного дела в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у задержанного охотничий карабин. Сумма причиненного ущерба природным ресурсам Новосибирской области составила 300 тысяч рублей. Фигурант дал признательные показания и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут за медведя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРасписание автобусов на Родительский день до кладбища в Бердске
12:15 11-03-2020
Расписание автобусов на Родительский день до кладбища в Бердске
Погибли 4 человека в страшной аварии микроавтобуса и фуры в Ростовской области
12:00 11-03-2020
Погибли 4 человека в страшной аварии микроавтобуса и фуры в Ростовской области
"Народ скажет слово". Останется ли Путин у власти после 2024 года 3
11:45 11-03-2020
БердскСиделки соцзащиты за 1500 рублей избавляют от переезда в Дом престарелых жителей Бердска 1
11:30 11-03-2020
Сиделки соцзащиты за 1500 рублей избавляют от переезда в Дом престарелых жителей Бердска
Второй случай в истории: полностью излечился от ВИЧ житель Лондона
11:15 11-03-2020
Второй случай в истории: полностью излечился от ВИЧ житель Лондона
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
11:07 11-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскЗаболели 500 детей ОРВИ за неделю в Бердске. Вирус косит самых маленьких 1
11:00 11-03-2020
Заболели 500 детей ОРВИ за неделю в Бердске. Вирус косит самых маленьких
Любимые дошколята: Бывший учитель физики получил титул лучшего воспитателя страны
10:55 11-03-2020
Любимые дошколята: Бывший учитель физики получил титул лучшего воспитателя страны
БердскТруп 61-летнего мужчины обнаружили в квартире спасатели Бердска
10:55 11-03-2020
Труп 61-летнего мужчины обнаружили в квартире спасатели Бердска
Одежда, техника, квартиры подорожают из-за падения курса рубля 1
10:50 11-03-2020
Одежда, техника, квартиры подорожают из-за падения курса рубля